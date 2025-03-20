Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.4 комментария
Шольц сообщил о планах увеличить помощь Киеву до 7 млрд евро
Шольц сообщил о планах Германии увеличить военную помощь Украине до 7 млрд евро
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.
Канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что Германия увеличит военную помощь Украине до 7 млрд евро, сообщает ТАСС. По его словам, эта мера станет возможной благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, которые ослабят так называемый долговой тормоз, запрещающий тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.
Шольц отметил, что в настоящее время уже предусмотрено выделение 4 млрд евро, и добавочные 3 млрд евро станут возможны после принятия необходимых решений. Таким образом, Германия продолжит оставаться крупнейшим европейским поставщиком военной помощи Киеву.
В пятницу Бундесрат, представляющий палаты представителей федеральных земель, должен будет проголосовать за данные поправки, которые направлены на финансирование растущих расходов на оборону и инфраструктуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.