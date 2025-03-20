Шольц сообщил о планах увеличить помощь Киеву до 7 млрд евро

Шольц сообщил о планах Германии увеличить военную помощь Украине до 7 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что Германия увеличит военную помощь Украине до 7 млрд евро, сообщает ТАСС. По его словам, эта мера станет возможной благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, которые ослабят так называемый долговой тормоз, запрещающий тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Шольц отметил, что в настоящее время уже предусмотрено выделение 4 млрд евро, и добавочные 3 млрд евро станут возможны после принятия необходимых решений. Таким образом, Германия продолжит оставаться крупнейшим европейским поставщиком военной помощи Киеву.

В пятницу Бундесрат, представляющий палаты представителей федеральных земель, должен будет проголосовать за данные поправки, которые направлены на финансирование растущих расходов на оборону и инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.