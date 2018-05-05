Навальный доставлен в отдел полиции

Блогер Алексей Навальный, а также его соратник Николай Ляскин, заддержанные в центре столицы за проведение несогласованного митинга, доставлены в отдел полиции, сообщили в главном управлении МВД по Москве.

«В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны Алексей Навальный и Николай Ляскин», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе столичного главка отметили, что они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с законом.

Ранее в субботу стало известно, что Навального задержали при попытке проведения несогласованной акции в центре Москвы.

К участникам несогласованной акции в центре Москвы обратились представители полиции, по громкоговорителям они попросили собравшихся разойтись. Правоохранители работают технично и выборочно, задерживая тех, кто пытается устроить потасовки, вне зависимости от лозунгов, которые они выкрикивают.

Политолог Вячеслав Смирнов назвал причину низкой посещаемости митингов в поддержку Навального.

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.