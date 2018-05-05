Полиция призвала участников несанкционированной акции в Москве разойтись

К участникам несогласованной акции в центре Москвы обратились представители полиции, по громкоговорителям они попросили собравшихся разойтись.

«Просим разойтись. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства», – передает ТАСС обращение сотрудников правоохранительных органов.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД передает, что полиция работает технично и выборочно, задерживая тех, кто пытается устроить потасовки, вне зависимости от лозунгов, которые они выкрикивают.

После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторых из которых бросала в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты, передает РИА «Новости». По данным корреспондента агентства, задержаны как минимум 13 человек. Отмечается, что в отношении самых агрессивных участников акции применили дубинки.

Блогера Алексея Навального задержали при попытке провести несогласованную акцию.

Напомним, 20 апреля организаторы акции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим митингом. Власти города акцию согласовали, однако предоставили организаторам на выбор два варианта площадок. Организаторы акции оказались недовольны предложением, и тогда власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Навальный заявил, что организаторы не согласны и с таким вариантом.

Официальный отказ от проведения мероприятия автоматически запрещает организаторам проводить какие-либо акции в этот день, но Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

Ранее в субботу политолог Вячеслав Смирнов назвал причину низкой посещаемости митингов в поддержку Навального. Активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию Алексея Навального.

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.