Полиция призвала участников несанкционированной акции в Москве разойтись

Взгляд
5 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
Разделы

Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

Только «Почта России» отметила юбилей немецкого философа и экономистаФото: Акционерное общество «Марка»
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Этот юбилей отмечается в России более чем скромно. Уже почти три десятилетия марксизм не является «единственно верным учением» – так что все ограничилось выпуском памятной почтовой марки. Как относиться к роли к марксизма в истории России - и есть ли у него будущее? Подробности...
Перейти а раздел…

У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Навального задержали на несанкционированной акции в центре Москвы
          Президента Литвы не пригласили на инаугурацию ПутинаВ Крыму объяснили беззубость украинских призывов к блокаде Керченского проливаСК возбудил дело после наезда танка Т-60 на людейАваков обвинил Россию в применении «нового лазерного оружия»
          Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по СирииШведский самолет стал проводить разведку у российских объектов в СирииЭкс-глава минобороны Израиля рассказал о «спасении» самолета ВКС в СирииСтало известно о выяснении отношений между Медведевой и тренером
          В США потеряли оружейный плутонийНа Украине сравнили трансляцию ЧМ по футболу со смертьюСтало известно о планах Медведевой сменить гражданствоНа Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива

          Главная тема


          Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

          ориентиры нацбезопасности


          Пентагон испугался санкций США против России

          «Синдром Гарри Поттера»


          Передачу «Бесогон» Михалкова сняли с эфира «России 24»

          Несогласованное мероприятие


          Акция Навального в центре Москвы. Онлайн

          трудная цель


          Москва ответила на планы Лондона собрать альянс недовольных Россией государств

          сенсационное заявление


          Глава ОЗХО случайно опроверг главный довод Лондона в «деле об отравлении»

          политический угар


          Украинские националисты планируют провести на Крымском мосту акцию «Смерть России»

          политические манипуляции


          В США возникла идея, как принудить РФ выдать обвиняемых во «вмешательстве в выборы»

          сняли с довольствия


          Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

          Самоликвидация ЕТА


          Владимир Добрынин: На смену «европейскому террору» пришел «террор в Европе»

          Патриотизм Ксении Собчак


          Антон Крылов: Образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки

          «В чем сила?»


          Андрей Безруков: Мы на войне, пора это понять. А на войне другие правила ответственности

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Полиция призвала участников несанкционированной акции в Москве разойтись

          5 мая 2018, 15:00

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          К участникам несогласованной акции в центре Москвы обратились представители полиции, по громкоговорителям они попросили собравшихся разойтись.

          «Просим разойтись. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства», – передает ТАСС обращение сотрудников правоохранительных органов.

          Корреспондент газеты ВЗГЛЯД передает, что полиция работает технично и выборочно, задерживая тех, кто пытается устроить потасовки, вне зависимости от лозунгов, которые они выкрикивают.

          После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторых из которых бросала в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты, передает РИА «Новости». По данным корреспондента агентства, задержаны как минимум 13 человек. Отмечается, что в отношении самых агрессивных участников акции применили дубинки.

          Блогера Алексея Навального задержали при попытке провести несогласованную акцию.

          Напомним, 20 апреля организаторы акции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим митингом. Власти города акцию согласовали, однако предоставили организаторам на выбор два варианта площадок. Организаторы акции оказались недовольны предложением, и тогда власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Навальный заявил, что организаторы не согласны и с таким вариантом.

          Официальный отказ от проведения мероприятия автоматически запрещает организаторам проводить какие-либо акции в этот день, но Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

          Ранее в субботу политолог Вячеслав Смирнов назвал причину низкой посещаемости митингов в поддержку Навального. Активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию Алексея Навального.

          Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............