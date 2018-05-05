Названа причина низкой посещаемости митингов в поддержку Навального

«Если бы была конкретная повестка, касающаяся непосредственно их жизни, кошелька, быта, люди вышли бы на такой митинг, но Навальному это не интересно, потому что ему интересно, чтобы писали про Навального», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов по поводу низкой численности протестных акций в поддержку Алексея Навального.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что интерес к нынешним протестным акциям блогера Алексея Навального сильно упал. Об этом свидетельствуют и данные из регионов.

По его словам, в США, например, протесты против президента Дональда Трампа привязываются к какой-то конкретной цели, допустим, антивоенной, что привлекает либералов. В Германии для поддержания протестной активности используется в основном экологическая повестка левых популистов. Именно по этой причине активность на недавнем митинге в защиту мессенджера Telegram или против реновации весной прошлого года была гораздо выше. Тогда люди понимали, для чего они выходят на улицу. В случае с Навальным ситуация складывается иначе: им предлагают лишний раз показать, что Навальный – их кумир.

«Когда люди выходят на митинги с требованием прекратить блокировку Telegram, они ставят перед собой конкретную цель – пользоваться своим любимым мессенджером. Но когда Навальный призывает их прийти на митинг поддержать его, люди не понимают, а чего они добиваются для себя? Конкретную цель, которую они могут реализовать на митинге, они не видят перед собой», – пояснил эксперт.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая несанкционированной акции протеста. Кроме столицы блогер призывал сторонников выходить в субботу на улицы в других городах. Однако активность оказалась крайне низкой, в разы ниже той, когда Навальный проводил встречи со своими сторонниками во время избирательной кампании.

По данным местных властей, во Владивостоке на акцию 5 мая вышли только 150 человек, в Хабаровске – 250, Магадане – 50, Южно-Сахалинске – 30, Благовещенске – 10, Новосибирске – 400, Иркутске – 250, Майкопе – 7, Улан-Уде – 100, Абакане – 85, Барнауле – 76, Красноярске – 300, Томске – 100, Чите – было проведено лишь девять одиночных пикетов.

По оценке Смирнова, на митинги в субботу вышла только «фан-группа Навального, которая намерена выходить бесцельно, просто демонстрируя свою поддержку политическому блогеру».

«Если бы была конкретная повестка, касающаяся непосредственно их жизни, кошелька, быта, люди вышли бы на такой митинг, но Навальному это не интересно, потому что ему интересно, чтобы писали про Навального, а не экологические проблемы», – подытожил Смирнов.