Цифры свидетельствуют о резком падении интереса к акциям Навального

Активность людей на протестных акциях Алексея Навального существенно снизилась. Об этом свидетельствую данные региональных властей. Мероприятия в поддержку мессенджера Telegram или против реновации вызывали куда более заметный интерес у аудитории.

Интерес к протестным акциям блогера Алексея Навального начал резко сокращаться. Об этом свидетельствует падение численности участников подобных акций. Это особо заметно на фоне активности россиян на недавней акции в защиту мессенджера Telegram (по оценке полиции, она собрала 7,5 тысяч) или против реновации (в мае прошлого года на митинг пришли более 20 тысяч человек).

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая несанкционированной акции протеста. Кроме столицы блогер призывал сторонников выходить в субботу на улицы в других городах.

По данным местных властей, во Владивостоке на акцию 5 мая вышли только 150 человек, в Хабаровске – 250, Магадане – 50, Южно-Сахалинске – 30, Благовещенске – 10, Новосибирске – 400, Иркутске – 250, Майкопе – 7, Улан-Уде – 100, Абакане – 85, Барнауле – 76, Красноярске – 300, Томске – 100, Чите – несколько одиночных пикетов.

Для сравнения, на встречах Навального во время его поездок по регионам во время избирательной кампании активность была заметно выше. В том же Новосибирске на встречу с блогером пришли 3500 человек, Хабаровске – 650 человек, Иркутске – 700.