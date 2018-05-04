Эксперты увидели самопиар Навального в призывах выйти на Тверскую

«Навальный делает все, чтобы не выпасть из информационной повестки. Его задача-максимум – привлечь к себе внимание любыми способами», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя намерения Алексея Навального провести в субботу несанкционированную акцию в центре Москвы.

Политолог Дмитрий Гусев считает, что блогер Алексей Навальный, который намерен провести в субботу несанкционированную акцию оппозиции, организует ее исключительно ради личного пиара.

«Навальный хотел нарастить себе рейтинг на президентских выборах. Он делает все, чтобы не выпасти из информационной повестки. Его задача-максимум – привлечь к себе внимание любыми способами», – сказал Гусев.

По его словам, после митинга в защиту мессенджера Telegram «народ не собрать», поэтому Навальный делает «все, чтобы созвать народ на незаконное мероприятие». «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов же считает, что митинг в поддержку мессенджера подстегнула Навального активней организовывать собственный протест. «После акции в защиту Telegram, где Навальный выступал на чужой площадке, которая получила определенный отклик в социальных сетях, для него теперь является делом чести показать, что он тоже на что-то способен, что может созвать своих сторонников и показать всем, что он не хуже того же Дурова», – заявил Смирнов газете ВЗГЛЯД.

«Насколько эта акция будет конструктивной – непонятно, но после того, как президентские выборы закончились – это стало в большей степени таким личным пиаром Навального, направленным на капитализацию от возможных скандалов, на лайки в социальных сетях, на то, сколько иностранных газет об этом напишет», – добавил политолог.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Алексей Навальный намерен провести в Москве 5 мая акцию протеста. Кроме столицы Навальный призывает своих сторонников выходить в других городах.

Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Напомним, Навальному предлагали провести согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова, но Навальный отказался и заявил о планах провести акцию на намеченном месте. Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».