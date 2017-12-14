Навального задержали на несанкционированной акции в центре Москвы

Блогера Алексея Навального задержали при попытке проведения несогласованной акции в центре Москвы, сообщил пресс-секретарь «предвыборного штаба» Навального Руслан Шаведдинов.

Кроме того, в интернете опубликовано видео задержания блогера, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу был задержан соратник Навального Николай Ляскин.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили задержание Навального и Ляскина за организацию несогласованного митинга в столице. «Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом», – сообщили в ведомстве.

В результате несанкционированного митинга на некоторых улицах в центре Москвы образовались пробки.

Полиция в мегафон просила собравшихся на Пушкинской площади разойтись и не мешать проходу других граждан, предупреждая о возможности применения силы в случае неподчинения.

Перед этим активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию блогера Алексея Навального.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая акции протеста. Кроме столицы блогер призывал своих сторонников выходить на улицы в других городах.

Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Напомним, Навальному предлагали провести согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова, но блогер отказался и заявил о планах провести акцию на намеченном месте.

Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.