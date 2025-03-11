11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
МИД обвинил Киев в потере воли к дипломатическому урегулированию
Министерство иностранных дел РФ обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта.
В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.
«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», – указали в российском МИД.
Там также отметили, что Киев активно использует циничные методы террора и стремится втянуть в свои агрессивные действия своих союзников.
Напомним, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над территорией России.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели главы киевского режима Владимира Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.