Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», – указали в российском МИД.

Там также отметили, что Киев активно использует циничные методы террора и стремится втянуть в свои агрессивные действия своих союзников.

Напомним, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над территорией России.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели главы киевского режима Владимира Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.