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    11 марта 2025, 14:56 • Общество

    Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками

    Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на европейскую часть России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника над мирными районами. В результате прилетов есть погибшие и раненые, также урон понесла гражданская инфраструктура. По словам экспертов, атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

    В Подмосковье самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Всего в регионе пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга» в Домодедово – удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру в селе Ям.

    В городе Видное беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

    Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

    В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов. По информации издания «Коммерсант», в атаке участвовали БПЛА самолетного типа «Лютый», которые помимо взрывчатки несли поражающие элементы в виде шариков из подшипников. Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт».

    Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке, указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что налет может сказаться на контактах по Украине, добавив, что переговоры еще не ведутся, а американцы пытаются понять, насколько Киев готов к диалогу о мире.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Позднее она сообщила, что Синирлиоглу показали последствия прилетов в Видном. «Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно», – заявила Захарова. Однако генсек ОБСЕ отказался осудить налет.

    Все это происходит не только на фоне активного продвижения России в Курской области, но и в преддверии встречи в Джидде (Саудовская Аравия), где госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    По мнению экспертов, все это – звенья одной цепи. «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

    Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер. «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат. Во-вторых,

    украинское руководство хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире.

    Однако он считает, что сделать этого не удастся. Наконец, Киев пытается склонить Россию пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также боевых действий в Черном море.

    «Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

    «Военного значения подобные провокации иметь в принципе не могут. Важно привлечь к уголовной ответственности всех причастных к атаке: кто направлял дроны, оснащал их смертоносной начинкой, а также тех, кто отдавал преступные приказы», – добавил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Что касается мотивов, я бы расценивал это как попытку Киева сместить акценты с событий в Курской области. Происходящее в нашем приграничном регионе офис Зеленского ошибочно рассматривал как личный козырь. Теперь же противник бьется в агонии», – отметил он. Как объяснил аналитик Михаил Онуфриенко, украинская сторона накапливает дроны, а затем, когда возникает необходимость закрыть в информационном пространстве свои неудачи на фронте, совершает массовый налет. «Я не исключаю, что сейчас снова наступит пауза, за которую «умельцы» будут «клепать» БПЛА и начинять их взрывными устройствами», – рассуждает собеседник.

    «Подшипники диаметром 7 мм, о которых шла речь, – это, по сути, оружие террористов. Оно доступно и применяется десятки лет. Шариками обклеивается взрывное устройство. При подрыве они разлетаются, увеличивая площадь поражения», – пояснил аналитик.

    Эксперт также связывает массированную атаку беспилотников с неудачами ВСУ в Курской области. «Офису Зеленского важно доказывать своим кураторам, что они еще на что-то способны. Тем более что в Саудовской Аравии начинаются переговоры США и Украины», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, налет дронов может быть и попыткой Киева продвинуть идею моратория на удары БПЛА.

    «Фантазии и безграмотности киевских политиков вполне хватит на то, чтобы попытаться таким образом склонить Москву на выгодное для них перемирие. Однако ни к чему, кроме планомерного уничтожения противника, такие преступные атаки нас не сподвигнут», – акцентировал спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима: «Киев уже традиционно нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права».

    Действия руководства Украины собеседник охарактеризовал как «поведение крысы, загнанной в угол». Дипломат обратил внимание, что события минувшей ночи произошли на фоне попыток налаживания диалога между США и Россией. Он напомнил: в Москве предупреждали, что Киев будут использовать для срыва переговоров. Мирошник отметил, что в ближайшее время ожидается целый ряд высокопоставленных визитов в Россию.

    «Атака БПЛА – это стремление оппонентов заблокировать любые возможности для диалога»,

    – считает дипломат. Спикер также счел неслучайным, что налет состоялся аккурат в день начала переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. «Противник пытается продемонстрировать, что готов на все, несмотря на «проседание» на всех участках фронта», – считает он.

    «Все это подтверждает, что ни о каком мире и урегулировании Киев не помышляет. Это прямая демонстрация не на словах, а на деле», – акцентировал дипломат. Он добавил, что российская сторона на международных площадках «не будет молчать» о преступлении ВСУ. «Такие вопиющие факты не могут оставаться без реакции», – заключил Мирошник.

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