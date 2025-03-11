Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.11 комментариев
Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками
ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на европейскую часть России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника над мирными районами. В результате прилетов есть погибшие и раненые, также урон понесла гражданская инфраструктура. По словам экспертов, атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.
Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.
В Подмосковье самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Всего в регионе пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга» в Домодедово – удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру в селе Ям.
В городе Видное беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.
Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».
В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов. По информации издания «Коммерсант», в атаке участвовали БПЛА самолетного типа «Лютый», которые помимо взрывчатки несли поражающие элементы в виде шариков из подшипников. Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт».
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке, указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что налет может сказаться на контактах по Украине, добавив, что переговоры еще не ведутся, а американцы пытаются понять, насколько Киев готов к диалогу о мире.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Позднее она сообщила, что Синирлиоглу показали последствия прилетов в Видном. «Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно», – заявила Захарова. Однако генсек ОБСЕ отказался осудить налет.
Все это происходит не только на фоне активного продвижения России в Курской области, но и в преддверии встречи в Джидде (Саудовская Аравия), где госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
По мнению экспертов, все это – звенья одной цепи. «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.
Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер. «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат. Во-вторых,
украинское руководство хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире.
Однако он считает, что сделать этого не удастся. Наконец, Киев пытается склонить Россию пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также боевых действий в Черном море.
«Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.
«Военного значения подобные провокации иметь в принципе не могут. Важно привлечь к уголовной ответственности всех причастных к атаке: кто направлял дроны, оснащал их смертоносной начинкой, а также тех, кто отдавал преступные приказы», – добавил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
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«Что касается мотивов, я бы расценивал это как попытку Киева сместить акценты с событий в Курской области. Происходящее в нашем приграничном регионе офис Зеленского ошибочно рассматривал как личный козырь. Теперь же противник бьется в агонии», – отметил он. Как объяснил аналитик Михаил Онуфриенко, украинская сторона накапливает дроны, а затем, когда возникает необходимость закрыть в информационном пространстве свои неудачи на фронте, совершает массовый налет. «Я не исключаю, что сейчас снова наступит пауза, за которую «умельцы» будут «клепать» БПЛА и начинять их взрывными устройствами», – рассуждает собеседник.
«Подшипники диаметром 7 мм, о которых шла речь, – это, по сути, оружие террористов. Оно доступно и применяется десятки лет. Шариками обклеивается взрывное устройство. При подрыве они разлетаются, увеличивая площадь поражения», – пояснил аналитик.
Эксперт также связывает массированную атаку беспилотников с неудачами ВСУ в Курской области. «Офису Зеленского важно доказывать своим кураторам, что они еще на что-то способны. Тем более что в Саудовской Аравии начинаются переговоры США и Украины», – рассуждает собеседник.
Впрочем, налет дронов может быть и попыткой Киева продвинуть идею моратория на удары БПЛА.
«Фантазии и безграмотности киевских политиков вполне хватит на то, чтобы попытаться таким образом склонить Москву на выгодное для них перемирие. Однако ни к чему, кроме планомерного уничтожения противника, такие преступные атаки нас не сподвигнут», – акцентировал спикер.
Схожей точки зрения придерживается и Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима: «Киев уже традиционно нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права».
Действия руководства Украины собеседник охарактеризовал как «поведение крысы, загнанной в угол». Дипломат обратил внимание, что события минувшей ночи произошли на фоне попыток налаживания диалога между США и Россией. Он напомнил: в Москве предупреждали, что Киев будут использовать для срыва переговоров. Мирошник отметил, что в ближайшее время ожидается целый ряд высокопоставленных визитов в Россию.
«Атака БПЛА – это стремление оппонентов заблокировать любые возможности для диалога»,
– считает дипломат. Спикер также счел неслучайным, что налет состоялся аккурат в день начала переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. «Противник пытается продемонстрировать, что готов на все, несмотря на «проседание» на всех участках фронта», – считает он.
«Все это подтверждает, что ни о каком мире и урегулировании Киев не помышляет. Это прямая демонстрация не на словах, а на деле», – акцентировал дипломат. Он добавил, что российская сторона на международных площадках «не будет молчать» о преступлении ВСУ. «Такие вопиющие факты не могут оставаться без реакции», – заключил Мирошник.