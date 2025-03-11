Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности Перейти в раздел

Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности Перейти в раздел

ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи ВС России наращивают наступление в Курской области. По последним данным, за 8 и 9 марта военным удалось освободить семь населенных пунктов, а с августа прошлого года – более 30. По мнению экспертов, несмотря на очевидный провал авантюры ВСУ, противник будет цепляться за курские земли до последнего. Как будет развиваться обстановка и в чем тактическая важность изменений на данном участке фронта? Подробности Перейти в раздел

Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик» Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Американцы дожимают Зеленского Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

Резня алавитов в Латакии Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

Трамп против Маска. Началось? Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит? Перейти в раздел