Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области

Tекст: Анастасия Куликова

Российская армия продолжает активное наступление на позиции ВСУ в Курской области. Так, 9 марта Минобороны сообщило об освобождении четырех населенных пунктов – Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. При этом днем ранее, 8 марта, ВС России заняли деревни Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину к северу от Суджи. Всего же, по подсчетам ТАСС, ВС России с августа 2024 года освободили 32 населенных пункта в регионе.

Кроме того, появились сообщения о начале штурма Суджи. Российские военные проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, передавал отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, российские военные, чтобы «миновать вражеские дроны, мины и технику», воспользовались трубой газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

«Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как газовая труба привела российских бойцов в тыл противника.

Тем временем западная пресса решила традиционно назначить виновных в неудачах ВСУ на Курском направлении. Как пишет газета The New York Times, отсутствие разведданных от США якобы нанесло ущерб способности ВСУ действовать в российском регионе, хотя в реальности предпосылки для формирования котла назревали довольно давно.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть конкретных сроков окончания военных действий в Курской области. «Все территории освободят, желаем успехов нашим героям», – сказал представитель Кремля. По его словам, российские бойцы делают все возможное, чтобы как можно скорее «очистить» территорию, занятую украинской армией.

«Благодаря операции "Поток" или, как ее еще назвали, "Труба", непосредственно в райцентр Суджи было переброшено два батальона российских штурмовиков. Нашим бойцам удалось завязать бои в этом районе. В результате противник был вынужден отступить с севера и северо-востока к окраинам города», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его оценкам, ВСУ за последнее время утратили контроль над территорией площадью около 200 квадратных километров. На этом фоне собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, где неудачи Украины пытаются объяснить решением США приостановить военную помощь и обмен разведданными.

«Позиция совершенно понятна: на Западе не могут признать, что мы ведем успешные боевые действия в Курской области без оглядки на то, что делает или не делает Белый дом», – отметил спикер. «Во-первых, поставки вооружений не сократились», – объясняет специалист.

«Во-вторых, администрация Трампа приостановила передачу разведданных несколько дней назад, в то время как наше наступление на севере Курской области, затягивание "горловины мешка", а также удары по трассе из Юнаковки в Суджу начались существенно раньше», – акцентировал Онуфриенко.

«Основные усилия ВС России сейчас направлены зачистку освобожденных населенных пунктов», – продолжил аналитик. Параллельно ведется работа по формированию «котла». «Со времен окружения многотысячной группировки противника в Мариуполе наши силы всегда старались оставлять узкую горловину, по которой боевики ВСУ могут под обстрелом, неся большие потери, выходить в тыл. Думаю, в случае с Суджей мы будем действовать так же», – предполагает аналитик.

Что касается непосредственно Суджи, там российская армия столкнется с рядом сложностей. «Речь идет о городских боях и плотной застройке. Но у нас есть соответствующий опыт», – напомнил спикер. Между тем, несмотря на аховое положение ВСУ в Курской области, в Киеве не спешат сдаваться. «Офис Зеленского уже потребовал от Сырского любой ценой удержать позиции. То есть приказа на спланированное отступление украинские военные ожидаемо не получат, а значит, хаос в рядах противника будет лишь нарастать», – подчеркнул Онуфриенко.

«Мы наблюдаем схлопывание северной части курского выступа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он напомнил, что противник за минувшие выходные «потерял важные позиции и постепенно откатывается к Казачьей Локне и Судже».

Российским войскам удалось добиться существенных оперативных успехов в результате комбинации факторов, считает спикер. «Прежде всего, речь идет о правильно подготовленных наступательных действиях. Более того, наши бойцы применили военную хитрость, использовав трубопровод Уренгой – Помары – Ужгород, через который удалось выйти в тыл ВСУ», – пояснил Рожин.

Он добавил, что системное воздействие на логистику украинской армии «ослабило оборону противника и затруднило отражение оппонентом атаки ВС России». «На этом фоне подразделения Украины попытаются перестроить оборону и продолжить удерживаться уже на более узком участке фронта», – считает собеседник.

При этом уже появляются сообщения о том, что украинские боевики пешком идут десятки километров по лесу, чтобы избежать попадания в котел. «Такие действия ведут к полному распаду организованной обороны ВСУ. Впрочем, у противника не остается выбора: либо пытаться выходить таким образом, либо сдаваться в плен», – рассуждает аналитик.

Что касается Суджи, противоборствующая сторона будет стремиться использовать подготовленные долговременные укрепления, в том числе городскую промышленную застройку. И это создаст определенные трудности для ВС России. В то же время у вторгшихся подразделений нарастает проблема со снабжением и логистикой.

«Дороги, которые ведут в Сумскую область, по-прежнему находятся под ударами наших дронов. Это будет сказываться на боях за Суджу», – прогнозирует собеседник. По его оценкам, российским войскам следует продолжать обходить узлы сопротивления противника, постепенно забирая оставшиеся под контролем ВСУ населенные пункты. «По всей видимости, мы будем, угрожая украинским боевикам окружением, вынуждать их и дальше отходить на юг», – считает аналитик.

«Противник же будет стараться выиграть время и оттянуть неизбежный конец, до последнего удерживая кусочки Курской области. С оперативной точки зрения, ситуация там для ВСУ катастрофическая», – подчеркнул спикер. На этом фоне он обратил внимание на сообщения о переброске украинских бригад под Красноармейск (Покровск) и на юг ДНР с Курского направления.

«У оппонентов есть так называемые "пожарные команды". Их гоняют по фронту в попытках заткнуть дыры. Но цена этому – потери на других направлениях. Например, начнет сыпаться курский выступ. Очевидно, Украина не успевает за развитием общей оперативной обстановки. Поэтому сейчас нам особенно важно растягивать оборону и выявлять уязвимые точки, а затем прицельно бить по ним», – заключил Рожин.