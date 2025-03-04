Зачем российские войска заходят в Сумскую область

Tекст: Евгений Крутиков

Российская армия продолжает планомерно выдавливать противника из Курской области. В последние две недели темп продвижения значительно увеличился.

В последние пару дней десантники зачистили всю долину реки Малая Локня с селами Николаевка, Никольский и Старая Сорочина и подошли к южным окраинам одноименного поселка уже на восточном берегу реки. Срезан угол северного выступа противника, начиная от поселка Погребки на юг. Зачищаются опорные пункты противника севернее Малой Локни. Одновременно заканчиваются бои за Лебедевку в центральной части выступа, а южнее Суджи продолжаются бои за Куриловку.

В то же время дополнительное внимание привлекает операция южнее Свердликово, поскольку на этом участке зафиксирован переход ВС РФ границы с Сумской областью. Однако вряд ли стоит искать в этом какой-то политический подтекст.

После освобождения 17 февраля Свердликово штурмовые группы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ разделились. Одна группа двинулась по берегу реки Локня (не путать с Малой Локней) прямо на соседнюю Лебедевку, занятие которой давало возможность установить огневой контроль за трассой Суджа – Льгов, по которой противник снабжал свою группировку на северном выступе до максимальной точки продвижения – Погребков. Это позволило резко снизить возможности противника по снабжению и ротации. В результате противник стал дополнительно терять боеспособность, что и привело к срезанию значительной части выступа и освобождению подряд сразу нескольких населенных пунктов от оккупантов.

Под контролем противника пока находится ненаселенная часть выступа с железнодорожным полотном в полуокружении. После ожидаемого освобождения поселка Малая Локня зачистка этой зоны – вопрос времени. Также тем самым устранена угроза попыток прорыва противника по трассе в направлении Льгова и одновременно усилено давление на всю группировку ВСУ вплоть до Суджи. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой операции.

Другая группа рывком продвинулась по руслу все той же реки Локни, но уже на юг в направлении населенного пункта Басовка, то есть зашла на территорию Украины, в Сумскую область. Басовку с ходу занять не удалось, но под контроль был поставлен небольшой хутор Новенькое.

Из этого хутора по берегу речушки Локни идет районная дорога. На юге она упирается в Юнаковку Сумской области – главный пункт, через который проходит все снабжение группировки ВСУ в Курской области. Теоретически есть еще накатанная за зимние месяцы так называемая старая военная дорога в Суджу от реки Псел на западном фланге, но после начала боев за Куриловку она потеряла смысл.

Несколькими днями позже еще одна штурмовая группа ВС РФ вошла на территорию Сумской области на другом участке – чуть западнее, от Николо-Дарьевки на Журавку, что и должно было обеспечить фланг десантников в Новеньком. Противник начал срочно перебрасывать резервы из глубины Сумской области в Басовку, чтобы стабилизировать ситуацию.

Смысл маневра ВС РФ заключался в постановке под контроль единственной трассы, снабжающей группировку противника на Курском направлении. Без этой трассы ВСУ в Судже обречены.

На данный момент трасса от Юнаковки находится под огневым контролем ВС РФ, и перемещение колонн противника сократилось в разы. Однако противник заранее завез в Суджу большое количество боеприпасов, что позволит группировке ВСУ некоторое время поддерживать текущий уровень огневого воздействия. Но сильно сокращается возможность пополнения личного состава и ротации. А поддержание постоянно очень большой численности ВСУ в Курской области, несмотря на огромные потери, – единственная возможность для Киева сохранять за собой временно захваченные территории. А это удержание, в свою очередь, необходимо по политическим соображениям.

Для ВС РФ нет никакого символического значения в пересечении границы в Сумской области. Наоборот, эта операция представляет из себя типичный в последнее время для наших Вооруженных сил фланговый маневр с целью перерезания транспортной коммуникации противника. Аналогично и на западном участке продвижения ВС РФ выход к границе Днепропетровской области не содержит в себе никакой политики.

Проще говоря, в процессе военных действий старых государственных и административных границ на карте более не существует. И если ситуация требует захода на территорию Сумской или Днепропетровской областей – это будет реализовано.

Противник это понимает. У самих Сум и у соседнего Краснополья спешно сооружается некая новая линия обороны, видимо, предвидят неизбежный выход из Курской области. Но при этом сами возможности добровольного выхода противника из Суджи уже сильно ограничены. Если ВС РФ продолжат давление в Сумской области и в конце концов выйдут через Басовку на Юнаковку, то речь будет идти уже не об отступлении ВСУ из Курской области, но о крупнейшем за все время СВО котле.

Пока это только перспектива. Российские Вооруженные силы создают предпосылки для проведения подобной операции. В первую очередь должны быть обеспечены в широком смысле слова фланги. Для этого и производится зачистка лесополос в Сумской области в районе Журавки, а севернее – вокруг Лебедевки, где противник пытается контратаковать.

Кроме того, хутор Новенькое сам по себе сильно ограничен логистически, и из него сложно устроить опорный пункт для штурмовой операции в направлении Юнаковки. Может быть выбран и другой путь: постепенное срезание выступов и после занятия н/п Малая Локня движение на юг вдоль железнодорожного полотна приведет к созданию единого сплошного фронта с Лебедевкой. Что, в свою очередь, станет основой для формирования ударного кулака вглубь Сумской области.

Расстояния там небольшие, продвижению ВС мешает только значительная для такого локального участка численность войск противника. Но в любом случае можно констатировать, что операция по выдавливанию ВСУ с временно оккупированной части территории России подходит к своей завершающей фазе. А именно освобождение нашей территории – главный приоритет. Если для этого придется дойти до Сум, то это приятный бонус. Там недалеко.