  • Новость часаТрамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
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    История Брестского мира была сплошной трагедией ошибок, допущенных лидером большевиков Владимиром Лениным. Конечный результат даже близко не напоминал то, чего он хотел достичь.

    18 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    11 комментариев
    3 марта 2025, 22:55 • Новости дня

    Автобус с возвращенными с Украины жителями Курской области прибыл в Брянск

    Tекст: Антон Антонов

    Автобус с жителями Курской области, возвращенными с Украины, прибыл в Брянск, в дальнейшем их доставят в Курск, сообщили в Российском Красном Кресте.

    Всем прибывшим предоставили гуманитарную помощь, в том числе продуктовые и гигиенические наборы. Среди них оказались дети, пожилые и маломобильные люди. Специально для малышей подготовили игрушки, чтобы улучшить их эмоциональное состояние после трудностей в пути, сообщил РКК в Telegram.

    Сотрудники Красного Креста встретили всех эвакуированных, помогли разместиться в отеле и рассказали о предоставляемой помощи. Прибывшие теперь отдыхают и общаются со специалистами Службы психосоциальной поддержки и Службы восстановления семейных связей Красного Креста. Во вторник планируется продолжить оказание гуманитарной помощи и координацию пути эвакуированных до Курска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 33 жителя Курской области были эвакуированы с Украины в Россию благодаря поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничеству Белоруссии. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины.

    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

    Коментарии (42)
    3 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.

    «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

    Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

    Бывший нардеп Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

    «Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.

    Коментарии (22)
    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    3 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий

    Зеленский заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий

    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не готов подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что подобное соглашение могло бы стать источником будущей напряженности и конфликтов. Он подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину или желающие выступить в роли «посредников», согласны, что конфликт должен завершиться в соответствии с позицией Киева, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», – заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным для урегулирования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (19)
    3 марта 2025, 05:45 • Новости дня
    Зеленский продолжил ругаться с властями США

    Зеленский резко ответил на критику со стороны американского сенатора Грэма

    Зеленский продолжил ругаться с властями США
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов) нужно получить украинское гражданство, если он хочет иметь голос в вопросах украинского президентства.

    «Я могу дать гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Зеленский отметил, что только в этом случае готов будет выслушать мнение сенатора «как гражданина Украины» по вопросу о том, кто должен быть украинским президентом. Зеленский подчеркнул, что президента Украины выбирают «не в доме Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), а на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне. Американский сенатор, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с президентом США.

    Коментарии (23)
    3 марта 2025, 09:12 • Новости дня
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после протестов проукраинских активистов на горнолыжном курорте в Вермонте, сообщает Breitbart.

    Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов во время их отдыха возле горнолыжного курорта в Вермонте, передает RT.

    Издание Breitbart сообщило, что один из лыжников на курорте, описывая толпу протестующих, использовал нецензурные выражения, чтобы выразить сомнения в их умственных способностях.

    Ранее Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса после его конфликта с Владимиром Зеленским на переговорах в Белом доме.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал Владимира Зеленского за хамское поведение в Овальном кабинете.

    В Сети обратили внимание, что Зеленский во время ссоры с Вэнсом использовал нецензурную лексику.


    Коментарии (31)
    3 марта 2025, 14:03 • Новости дня
    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом

    Американист Дудаков: США могут лишить Украину спутниковых данных

    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть несколько вариантов наказания Владимира Зеленского за проявленное неуважение к Дональду Трампу. Среди них – аннулирование контрактов на оказание помощи Украине, прекращение сотрудничества в разведсфере, а также инициирование антикоррупционных расследований, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, Трамп в понедельник может рассмотреть вопрос о мерах против Киева.

    «После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева в ближайшие месяцы будет обостряться», – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Украины за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

    «Штаты при Трампе не выделяли украинской стороне новых траншей. После ссоры в Овальном кабинете, на мой взгляд, их снова не будет. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Киеву ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

    «Возможно, прекратится сотрудничество США и Украины в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

    «Во-первых, там не производятся ракеты для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

    Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов в республике, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти. Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС», – уточнил собеседник.

    Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении освоения ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций в отношении ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева. Как сообщает The New York Times, во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.

    По словам источника издания, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией Джо Байдена.

    О том, что США рассматривают возможность полного прекращения поддержки Украины, на прошлой неделе сообщала и газета The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

    После ссоры в Овальном кабинете бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Киева.

    Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Тот, напомним, вместо извинений продолжил хамить американцам и выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    «Мы достойны равноправного диалога. <...> Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду (к президенту США)», – сказал Зеленский в Лондоне после саммита по безопасности с европейскими лидерами.

    Он также заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий. По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». Напомним, Трамп отмечал, что Украине придется пойти на компромиссы.

    На этом фоне в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) также предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться».

    В ответ Зеленский лишь нахамил американским политикам. «Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма», – сказал он.

    Зеленский добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», – его слова приводит Sky News.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




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    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (48)
    3 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности отправить военных на Украину

    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Стармер сообщил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину, чтобы сыграть ведущую роль в международных миссиях, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в Палате общин.

    Стармер подчеркнул, что Британия готова действовать совместно с другими странами и отправить наземные войска и самолеты для защиты украинского неба. Он отметил, что для успешного проведения таких миссий требуется сильная поддержка со стороны США.

    Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (34)
    3 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

    В своем посте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грэм написал: «К сожалению, до проведения выборов на Украине никто не имеет голоса». Об этом сообщает Breitbart.

    Эти слова стали ответом на реплику журналиста, который сообщил Зеленскому, что Грэм предложил ему уйти в отставку после нескольких неуважительных комментариев, сделанных украинским лидером во время встречи в Овальном кабинете.

    Зеленский в свою очередь описал Линдси Грэма как «очень хорошего парня» и добавил, что мог бы «дать ему» украинское гражданство, и «тогда его голос начнет набирать вес».

    Ранее Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Вместе с тем на пресс-конференции он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами и влияет на инициативы по возобновлению минерального соглашения, сообщает Bloomberg.

    Советники Дональда Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Несмотря на напряженные отношения, некоторые члены администрации президента США высказались за продолжение переговоров с Украиной. Европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони и Кира Стармера, попытались наладить диалог между Трампом и Зеленским в выходные дни, надеясь вернуть их к переговорам.

    Цель переговоров заключается в возобновлении минерального соглашения, которое планировали подписать президенты, что позволит США иметь интерес в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Европейским лидерам предстоит доказать, что Зеленский готов к мирному урегулированию, если Европа будет участвовать в процессе. Бывший посол Британии в НАТО Адам Томсон считает, что предложение должно быть достаточно привлекательным для Трампа, чтобы он захотел участвовать в качестве посредника.

    Тем не менее восстановление связей между Трампом и Зеленским будет сложной задачей. США настаивают на публичных извинениях со стороны Украины, что делает ситуацию еще более запутанной. По словам директора национальной разведки США Тулси Габбард, прежде чем Трамп согласится на новые переговоры, нужно будет восстановить доверие и интерес к добросовестным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    ВСУ попытались контратаковать на направлениях Красноармейска и Дзержинска

    Пушилин сообщил о попытках контратаки ВСУ на Красноармейском и Дзержинском направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ предпринимают попытки контратак на Красноармейском и Дзержинском направлениях, но российские войска контролируют ситуацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВСУ предпринимают попытки контратак на Красноармейском и Дзержинском направлениях, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия не выходят за рамки ожидаемого, а российские войска контролируют ситуацию.

    Он добавил, что для ВСУ критически важно закрепиться на подступах к городу. В этой связи ВСУ пытаются контратаковать в направлении терриконов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил расстрелом своим подчиненным за отказ вернуться на прежние позиции в районе Красноармейска, ВСУ пытались вырваться из «клещей» под Красноармейском, а российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР.

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    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    3 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто

    Зеленский не исключил участия в выборах президента Украины

    Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто
    @ Frank Gunn/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для его отстранения от власти нужно будет не только провести выборы на Украине, но и не допустить его участия.

    Зеленский заявил, что что «сменить» его «будет непросто», для этого недостаточно будет провести выборы. «Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.


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    3 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Зеленский после скандала в Белом доме перестал говорить на английском
    Зеленский после скандала в Белом доме перестал говорить на английском
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После перепалки в Белом доме Владимир Зеленский предпочитает говорить на украинском языке, в Лондоне он не использовал английский, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.

    Зеленский говорил на английском в Белом доме без переводчика, однако в Лондоне предпочел использовать украинский. Когда его попросили произнести несколько фраз на английском, Зеленский ответил, что предпочитает говорить на украинском. Он подчеркнул, что это его личное предпочтение.

    «Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его) поймут и ничего не будет вырвано из контекста», – приводит слова Хаким РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    На пресс-конференции он слушал вопросы в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung указывала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак на переговорах с американскими союзниками предпочитают говорить по-английски, а не пользоваться услугами переводчиков. При этом, говорится в статье, у Зеленского английский посредственный, а у Ермака – «откровенно плохой», передает РБК.

    Как заявил замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич, у Зеленского «манера говорить сама по себе воспринимается американцами как агрессивная», так как он «примитивно, в лоб строит фразы».

    В соцсетях украинского лидера также критиковали за плохой английский и попытки общаться без переводчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разговор в Белом доме завершился скандалом. В 2023 году Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC.

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