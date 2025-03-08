Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.