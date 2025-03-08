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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    26 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    7 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине

    Посол Келин: Британия мечтает устроить базы на Азовском и Черном морях на Украине

    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может расположиться на Азовском море, однако для России это является абсолютно неприемлемым шагом, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон давно мечтает о создании двух морских баз: одной на Азовском море, другой – на Черном море, передает ТАСС.

    Посол добавил, что сейчас обсуждаются параметры возможного размещения воинского контингента Британии на Украине после завершения боевых действий. Однако, как отметил Келин, ни мандат, ни правила задействования сил, ни детали инфраструктуры пока не ясны. Тем не менее, он подчеркнул, что для реализации таких планов Британии придется создавать базы на Украине.

    Андрей Келин также заявил, что для России развертывание натовской инфраструктуры на Украине совершенно неприемлемо.

    Ранее Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции может усложнить переговоры по Украине. Также сообщалось, что Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей для нужд противовоздушной обороны на западе Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

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    8 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Отражена атака беспилотников на завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Один БПЛА удалось уничтожить «на подлете», второй был уничтожен уже над предприятием. В результате падение обломков БПЛА привело к повреждению внешней конструкции одного из резервуаров. «Жертв нет», – сообщил губернатор, отметив, что последствия атаки ликвидируются.

    В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

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    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

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    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    7 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    Военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области, ВСУ грозит котел в районе Суджи, сообщили военкоры.

    Российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Прорыв произошел в районе Гуево, где российские подразделения за несколько дней продвинулись более чем на пять километров вглубь украинской обороны. Это создало угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи.

    Сообщается, что ВС России наносят встречный удар у границы, планируя взять в окружение суджанскую группировку ВСУ. Украинские аналитики отмечают практически разрушенную логистику ВСУ в этом районе, что значительно затрудняет переброску подкреплений и снабжение войск.

    По словам военкоров, российские войска ранее зачистили территорию в районе Свердликова и активно давят на Сумскую область в районе Басовки, расширяя так называемую серую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области.

    Кроме того, группировка «Центр» освободила Андреевку, а «Восток» – Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    7 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Киев получил от Британии почти миллиард долларов с дохода от замороженных активов РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов Российской Федерации, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Киев получил 752 млн фунтов (971,3 млн долларов) в рамках инициативы G7 ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), сообщил Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам, эти деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что изъятие российских замороженных активов повлечет за собой последствия.

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    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    8 марта 2025, 05:57 • Новости дня
    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене

    Мужчина осужден в Мюнхене на пожизненное заключение за убийство украинских военных после совместного распития алкоголя

    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Мюнхене приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных после совместного распития алкоголя и спора о ситуации на Украине, пишет Der Spiegel.

    Как заявляет Der Spiegel, осужденный – 58-летний гражданин России. Инцидент произошел в апреле в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии, передает ТАСС.

    Мужчина признался, что после совместного распития алкогольных напитков он нанес удары ножом двум украинцам, 36 и 23 лет. По данным следствия, конфликт возник из-за разногласий по ситуации на Украине. Оба погибших служили в вооруженных силах Украины и проходили реабилитацию в Германии.

    Суд исключил возможность его досрочного освобождения через 15 лет.


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    8 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила готовность к обсуждению перемирия с Украиной, если предварительно будут согласованы основные принципы мирного соглашения, включая детали миротворческой операции, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Россия готова обсудить временное прекращение огня с Украиной, но только при условии предварительного согласования основных принципов будущего мирного соглашения, передает RT.

    В публикации указывается, что Россия рассматривает возможность обсуждения идеи перемирия, если на переговорах будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

    При этом, обсуждение может затронуть и идею миротворческой операции, но только если будут четко определены ее цели, состав участников и количество контингента.

    По данным Bloomberg, Россия подчеркивает, что любые миротворческие инициативы должны быть четко согласованы с обеими сторонами конфликта, чтобы минимизировать риски и обеспечить надежное и долгосрочное мирное решение.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.


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    7 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией

    Трамп заявил о сложности взаимодействия с Украиной по сравнению с Россией

    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, передает ТАСС. По его словам, у России на руках «все карты». «Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках», – подчеркнул он.

    Президент США заявил, что доверяет заявлениям российского руководства о готовности к урегулированию с Украиной. Он отметил, что взаимодействие с Россией может быть проще, что является удивительным обстоятельством, учитывая наличие «всех карт» у России в вопросе окончательного урегулирования.

    Отвечая на вопрос о доверии заявлениям президента России Владимира Путина, Трамп сказал: «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией». Кроме того, американский лидер заявил, что Путин не хотел начинать конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США могут полностью прекратить ее поддержку. Он добавил, что европейские страны не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

    Напомним, Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    Ранее американский лидер заявил, что ВС России разносят ВСУ на поле боя.

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    7 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС

    Урсула фон дер Ляйен поддержала привилегированный доступ Украины к рынку ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности предоставить Киеву особые условия доступа к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС, сообщает Telegraph. Это предложение связано с мирным урегулированием конфликта и включает в себя адаптацию правил Евросоюза.

    Издание отмечает, что Брюссель будет избирательно подходить к открытию секторов для Украины, решая, какие оставить закрытыми. Подобное решение подчеркивает стремление ЕС поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

    На саммите ЕС, который прошел 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров по потенциальному членству Украины и Молдавии в Евросоюзе. Это решение следует за предоставлением статуса стран-кандидатов в июне 2022 года.

    Тем не менее статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Прецеденты долгих переговорных процессов по вступлению включают Турцию и Северную Македонию, которые остаются кандидатами годами, в то время как Хорватия стала последним новым членом в 2013 году после десяти лет переговоров.


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    7 марта 2025, 23:33 • Новости дня
    Над регионами России и Азовским морем сбито более 40 украинских беспилотников
    Над регионами России и Азовским морем сбито более 40 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над российскими регионами и Азовским морем сбито 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    С 20.15 до 22.45 мск 21 беспилотник сбит над Краснодарским краем, девять – над Брянской областью, четыре – над Ростовской, два – над Белгородской, один – над Курской. Еще шесть дронов нейтрализованы над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    В ночь на пятницу силами российской ПВО было сбито почти 40 украинских БПЛА над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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    8 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы «уйти», если Киев не продемонстрирует готовности к урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил сомнения в том, стремятся ли украинские власти к урегулированию, и отметил, что если они этого не хотят, США прекратят свою поддержку, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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