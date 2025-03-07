Tекст: Вера Басилая

Российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Прорыв произошел в районе Гуево, где российские подразделения за несколько дней продвинулись более чем на пять километров вглубь украинской обороны. Это создало угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи.

Сообщается, что ВС России наносят встречный удар у границы, планируя взять в окружение суджанскую группировку ВСУ. Украинские аналитики отмечают практически разрушенную логистику ВСУ в этом районе, что значительно затрудняет переброску подкреплений и снабжение войск.

По словам военкоров, российские войска ранее зачистили территорию в районе Свердликова и активно давят на Сумскую область в районе Басовки, расширяя так называемую серую зону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области.

Кроме того, группировка «Центр» освободила Андреевку, а «Восток» – Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой народной республике (ДНР).