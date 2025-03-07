Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасским Поречным, Черкасской Конопелькой, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция РЭБ.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 бронемашин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ране в пятницу сообщалось, что вертолет Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области.

Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области.

На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.