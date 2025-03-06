Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки «Север» за сутки отразили три контратаки противника в Курской области, сообщили в Минобороны.
В ходе наступления было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Горналя, Заолешенки, Казачьей Локни, Куриловки, 1-го Княжьего, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Старой Сорочины и Суджи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Дмитрюковым, Зазулевкой, Замостьем, Колмаковым, Косицей, 2-м Княжьим, Локней, Меловым, Мирным, Черкасским Поречным, Южным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой в Сумской области.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 бронемашины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне потери ВСУ Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих
За день до этого в Курской области за сутки были отражены пять контратак ВСУ.