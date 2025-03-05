Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Потери ВСУ Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2131 бронемашину, сообщили в Минобороны.
Кроме того в списке потерь ВСУ значатся 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Горналя, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Старой Сорочины и Суджи.
Были отражены три контратаки противника, отчитались в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Дмитрюковым, Зазулевкой, Замостьем, 2-м Княжиьим, Колмаковым, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой Сумской области.
За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация РЭБ, инженерная машина разграждения, шесть пунктов управления БПЛА, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне в Курской области за сутки были отражены пять контратак ВСУ.
Во вторник сообщалось, что Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.