Tекст: Мария Иванова

Кроме того в списке потерь ВСУ значатся 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Горналя, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Старой Сорочины и Суджи.

Были отражены три контратаки противника, отчитались в Минобороны.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Дмитрюковым, Зазулевкой, Замостьем, 2-м Княжиьим, Колмаковым, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой Сумской области.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация РЭБ, инженерная машина разграждения, шесть пунктов управления БПЛА, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне в Курской области за сутки были отражены пять контратак ВСУ.

Во вторник сообщалось, что Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.