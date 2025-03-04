В Курской области за сутки отражены пять контратак ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Агронома, Бондаревки, Викторовки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, Южного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки, Мирополья, Новенького и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, восемь бронемашин, миномет, а также пункт управления БПЛА и склад с боеприпасами.

В плен сдались двое военнослужащих ВСУ.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 845 военнослужащих, 383 танка, 293 машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 бронемашин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник сообщалось, что Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.

Накануне в Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих ВСУ. Кроме того, стало известно, что ВСУ отказались укреплять оборону на берегу Малой Локни в Курской области.