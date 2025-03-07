У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Вертолет Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило об ударе вертолета Ка-52м по опорному пункту ВСУ в Курской области
В ходе боевой операции с участием вертолета Ка-52м в Курской области были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ с помощью авиационных ракет, сообщило Министерство обороны.
По данным Минобороны, российский вертолет Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипаж армейской авиации использовал авиационные ракеты, чтобы поразить опорный пункт и личный состав противника, передает РИА «Новости».
В ходе выполнения задачи летчики выполнили пуски ракет согласно координатам, предоставленным авиационным наводчиком, уничтожив все обозначенные цели. После удара экипажи успешно провели противоракетное маневрирование на минимальной высоте, обеспечивая безопасность путем отстрела тепловых ловушек, что помогло избежать попадания ракет ПЗРК противника.
Подтверждение уничтожения всех целей было получено от передового авиационного наводчика, что свидетельствует о полной успешности операции.
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