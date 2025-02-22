Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Минобороны России сообщило, что экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости».

Удар был нанесен в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». По словам представителей ведомства, пилоты выполнили пуск ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», – говорится в в сообщении Минобороны.

По данным Минобороны за пятницу, за сутки ВСУ потеряли более 250 солдат в этом направлении. Также противник лишился БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.

Ранее в Генштабе России заявили, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.

В Минобороны сообщили, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих.