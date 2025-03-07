Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, освободив Андреевку ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, пехотной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 3810 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, в том числе 16 западного производства, 21 орудие полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Скудное, Бурлацкое и Привольное ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Было нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и пограничным отрядам погранслужбы Украины.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 бронемашины. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник при этом потерял свыше 1525 военнослужащих, два танка, две бронемашины и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь складов боеприпасов и четыре станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны ВСУ, а также отряду иностранных наемников.

ВСУ потеряли до 575 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и девять станций РЭБ.

За последнюю неделю средствами ПВО сбиты 21 управляемая авиабомба JDAM и пять американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 637 беспилотников.

На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 35 украинских военнослужащих.

С начала спецоперации уничтожен: 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 беспилотник, 600 ЗРК, 22076 танков и других боевых бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Андреевку в ДНР. За день до этого они освободили Привольное на западе ДНР. А в начале марта российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР.