Tекст: Мария Иванова

Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114-й отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении Андреевки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, за последние сутки подразделениями группировки «Центр» было нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии около Петровского, Новопавловки, Красноармейска, Димитрова, Миролюбовки и Зверево в ДНР.

Противник при этом потерял более 590 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Рассоховатого, Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и танковой бригад ВСУ в возле Кондрашовки, Колодезного и Березового в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом: свыше 200 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Новооленовкой, Александрополем, Северском, Яблоновкой, Иванопольем, Плещеевкой и Константиновкой в ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Шевченко, Федоровки, Отрадного, Веселого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Потери противника составили до 155 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские войска освободили Привольное на западе ДНР.

В начале марта российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР. А за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.