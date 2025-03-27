Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Египет назвал число погибших и пострадавших при крушении батискафа
В результате крушения батискафа у берегов Хургады погибли шесть человек
Число жертв крушения батискафа Sindbad у берегов Хургады возросло до шести человек, 23 человека пострадали, сообщило министерство здравоохранения Египта.
«По имеющейся у нас информации, в результате инцидента погибли шесть человек, 23 получили травмы», – приводит ТАСС текст сообщения.
Пострадавшие получили медицинскую помощь.
Напомним, на прогулочном батискафе, который потерпел крушение в ходе регулярной экскурсии, находились 45 российских туристов, а также граждане Египта и Индии. Сообщалось, что спасены 38 россиян, 14 из них госпитализированы. Среди погибших есть несовершеннолетние.