Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей

Потерпевшая Наталья Калистратова подала иск к Шабутдинову на 1 млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

Как сообщает РИА «Новости1, Наталья Калистратова, заявившая себя потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подала иск на 1 млрд рублей, требуя компенсацию морального вреда. Она утверждает, что потеряла значительные финансовые ресурсы из-за действий Шабутдинова, которые планировала использовать для собственного бизнеса. В свою очередь, Шабутдинов обвиняется в создании организованной преступной группы, обмане клиентов под видом образовательных программ и продаже фиктивных курсов.

Калистратова комментирует: «Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последние средства». По ее словам, он сделал из 113 человек «кредитных доноров». Пресненский суд Москвы рассмотрит дело по существу.

Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что Шабутдинов создал и координировал организованную преступную группу, распространявшую ложные программы обучения. Общий ущерб от действий группы составил более 57 млн рублей. Сообщники использовали агрессивный маркетинг для продажи программ под видом гарантии финансовой защиты.

Шабутдинов своей вины не признает. Он был задержан в начале ноября 2023 года, а суд отправил его под стражу. В деле также фигурируют Василий Алексеев и его супруга, объявленные в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинение против блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Следственные действия по делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершились, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Блогеру предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества, ущерб превысил 57 млн рублей.