В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе пострадали три сотрудника

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в результате атаки на здание СБУ в Никополе Днепропетровской области, осуществленной с помощью FPV-дронов, пострадали три сотрудника. Около 10:00 утра дроны нанесли удар по зданию, после чего на место происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что троих человек вынесли на носилках, но их состояние остается неизвестным.

Лебедев уточнил, что пророссийская агентура вела наблюдение за зданием, в котором на третьем этаже располагается управление СБУ, а на первом – отделение Национальной полиции. Наибольшее количество сотрудников спецслужб находилось в здании с 09:00 до 11:00 в будние дни.

По его словам, в результате удара было уничтожено дорогостоящее оборудование и цифровые носители, восстановление данных на которых невозможно. Он также заявил, что активисты продолжают наблюдение за другими объектами, и в ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам и местам дислокации УСБУ и ГУР МО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, где также пострадали объекты в городе Синельниково. В Сергеевке Одесской области прогремел взрыв, нарушивший тренировку украинских десантников с англоязычными инструкторами. Военнослужащие ВСУ погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области, по которому был нанесен российский удар, и украинские СМИ сообщают о массовой гибели солдат.