На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

Tекст: Антон Антонов

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

«Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.