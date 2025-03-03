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На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области
Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.
«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.
Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.
«Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.
Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».
Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.