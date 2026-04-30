    КНДР способна подстраховать безопасность Дальнего Востока России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Песков назвал главный приоритет парада Победы
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 17:52 • Новости дня

    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для поэтапного вовлечения граждан России в террористическую деятельность, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», – предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно поступающей информации, украинские структуры целенаправленно воздействуют на российскую молодежь через мессенджер Telegram. В ФСБ подчеркивают, что речь идет о втягивании в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против сотрудников Роскомнадзора, который осуществляет блокировку подобных ресурсов.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН.

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору.

    29 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пообещал заставить своего несуществующего сына поклясться вернуть Украине Донбасс и другие утраченные территории.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается заставить своего сына поклясться вернуть Украине утраченные территории, передает РИА «Новости».

    По словам Залужного, он намерен дать такое поручение сыну перед своей смертью, а если тот не выполнит обещание, то эта миссия перейдет к его внуку.

    «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын», – приводит его слова издание «Страна.ua».

    Однако, как отмечает источник, у Залужного нет сыновей – бывший главком ВСУ воспитывает двух дочерей.

    Ранее Залужный сравнил конфликт на Украине с боем против известного боксёра Майка Тайсона.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донская митрополия выступила в защиту девушек, которые танцевали возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону. В митрополии подчеркнули, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка. Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, назвав ее «абсолютно верной реакцией» в ответ на «нелепый прессинг запретунами зумерш, станцевавших около собора в Ростове». Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

    Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. Комментируя в Telegram-канале позицию митрополии, он напомнил апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес пьяного солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

    «О том же подумалось по «делу о ростовских танцовщицах». Разве что на них не наплевать, ибо злого умысла вовсе не вижу. И даже если бы был, очевидна несоразмерность. Кстати в отличие от ситуации 2012 года, когда «перформанс» был именно что направлен на подрыв сакральности Церкви», – написал архиепископ.

    Напомним, в 2012 году участницы панк-группы «Pussy Riot» (в 2025 году признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) в цветных балаклавах ворвались в храм Христа Спасителя в Москве и устроили танцы на амвоне. В итоге за хулиганство трое девушек были осуждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.

    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    30 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В армянской столице готовятся принять высокопоставленных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского, на предстоящем саммите Европейского политического сообщества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.

    Политик отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», включая украинского лидера. Кроме того, четвертого и пятого мая армянская столица примет первый саммит Армения – ЕС.

    На этой встрече Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

    Ранее Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    30 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Киева без восстановления прав венгерской диаспоры на территории Украины.

    Венгерская партия «Тиса» не станет голосовать за присоединение Киева к Европейскому союзу без твердых гарантий, передает Bloomberg.

    Ожидается, что новый венгерский лидер сохранит жесткую позицию своего предшественника Виктора Орбана по украинскому вопросу. На встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе политик выдвинул ряд условий, касающихся доступа диаспоры к образованию на родном языке.

    В июне Мадьяр планирует обсудить проблему закарпатских венгров лично с Владимиром Зеленским. «Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет», – заявил политик. Он также призвал вернуть этническим венграм все культурные и языковые права.

    При этом в Брюсселе надеялись, что смена власти в Будапеште ускорит процесс европейской интеграции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским. Целью встречи станет решение проблем национального меньшинства в Закарпатье.


    29 апреля 2026, 20:29 • Новости дня
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активы Алексея Мордашова, в том числе компания «Северсталь», зарегистрированы в России, сообщил журналистам представитель компании.

    Он подчеркнул, что все активы находятся в российской юрисдикции, а не в офшорных зонах, поскольку «Северсталь» и Мордашов уже давно включены в санкционные списки Евросоюза, США и других западных стран, передает ТАСС. «Северсталь» не имеет права размещать активы вне России при действующих ограничениях.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала крупный бизнес проявлять социальную ответственность, обратив особое внимание на «Северсталь». Она отметила скромный бюджет Вологодской области и призвала перенести возможные офшорные активы в Россию, чтобы поддержать регион, где работает предприятие Мордашова.

    Представитель «Северстали» сообщил, что компания и вся черная металлургия переживают глубокий кризис: в первом квартале прибыль снизилась в 370 раз, до 57 млн рублей, а рентабельность достигла минимального значения в 12%. В этих условиях снижаются и налоговые поступления, однако «Северсталь» остается системообразующим предприятием для региона. В 2025 году налоговые отчисления компании в бюджет Вологодской области составили 13,4 млрд рублей, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли.

    Компания также продолжает выполнять все социальные обязательства: в прошлом году она вложила в социальные проекты Вологодской области 5,76 млрд рублей, а совокупный вклад в реализацию национальных целей России достиг 25,6 млрд рублей. Представитель «Северстали» добавил, что позиция в рейтинге Forbes определяется расчетной стоимостью акций или гипотетической оценкой активов, но не реальными денежными средствами компании или ее владельца.

    В 2023 году Госдума приняла закон о налоговых льготах для «русских офшоров».

    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    29 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Росстат назвал отрасль с самыми высокими средними зарплатами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату среди всех отраслей экономики России, сообщили в Росстате.

    Средняя заработная плата в отрасли производства табачных изделий составила 354 971 рублей в месяц по итогам февраля 2026 года. Это самый высокий показатель среди всех отраслей, согласно опубликованным данным Росстата, отмечает ТАСС.

    В сообщении указывается, что средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей была зафиксирована только в нескольких сферах. К ним относятся добыча нефти и природного газа, деятельность воздушного и космического транспорта, сферы информации и связи, а также финансовая и страховая отрасли.

    В остальных секторах экономики средний уровень дохода оказался заметно ниже, чем у работников табачной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. В 2025 году наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сферах разработки программного обеспечения и переработки полезных ископаемых. При этом ранее сообщалось, что автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией России 2026 года.


    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    30 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой, Колодезным, Покаляным и Старицей.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, две бронемашины и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии возле Матяшево, Приюта, Василевки, Грузского, Кучерова Яра, Шевченко, Доброполья ДНР, Наталовки, Новопавловки, Новоподгорнои и Марьевки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, машина пехоты, бронетранспортер, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковкаи, Шийковки Харьковской области, Татьяновка, Старого Каравана, Красного Лимана и Пришиба ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Дружковки, Подольского, Константиновки, Кривой Луки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 100 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Копани, Розовки, Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Воздвижевки Запорожской области, Великомихайловки и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Димитровой, Камышевахой, Ореховым и Запорожцем Запорожской области. Были уничтожены до 25 военнослужащих, ЗРК «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Днем ранее они освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР. А ранее освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

