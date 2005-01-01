Манифест лютующего феминизма

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17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:00  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...

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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Манифест лютующего феминизма

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 17 мая 2018, 13:30

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          Суть происходящего нагляднее всего выражает известная история о нерадивом студенте, перед экзаменом прочитавшем все о блохах, но больше ни о чем, а потому ловко выводившем все вопросы на единственный выученный наизусть предмет: 

          «Если бы у рыб вместо чешуи была шерсть или перья, то в них непременно водились бы блохи. А блохи бывают такие, такие и вот такие...»

          Метод, действующий безотказно при любом разрыве шаблона: если стрелки на будильнике двигаются в нежелательном направлении, не стесняйтесь перегнуть их пальцами и заставить показывать нужное вам время.

          Когда потрясенная публика узнала, что очередного террориста, протаранившего толпу в канадском Торонто 27 апреля, зовут Алек Минасян и что его претензии никоим образом не совпадают со ставшими традиционными «взысканиями» группировки ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась и замерла в растерянности: к какой успокоительной трактовке привязать его непонятное преступление?

          Вот если б на нем была шерсть, а в ней бы были блохи...

          Фото: Terray Sylvester/ZUMA/Global Look Press

          Алек Минасян убил десять человек, из них восемь женщин.

          Алек Минасян – молодой, свежедипломированный программист, сам себя определяющий как «невольный холостяк», не пользующийся, на его взгляд, адекватным женским вниманием, – пояснил свой поступок неудержимым женоненавистничеством и восхищением, которое он испытывает к своему «предшественнику» – Эллиоту Роджеру, «запросто так» убившему шесть человек в Калифорнийском университете (Isla Vista) в 2014 году.

          Алек Минасян никоим образом не вписывается в привычный трафарет одноразового убийцы-фанатика с религиозными мотивациями, но гораздо больше подходит ко все чаще всплывающему типу психопатических убийц на почве мгновенного или долго вызревающего помутнения.

          И этот профиль, перегнув пальцами стрелки на будильнике, грех не использовать в самой что ни есть насущной и животрепещущей конъюнктуре. Чтоб, как говорится, добро не пропадало.

          Процентное содержание погибших при его вылазке женщин (8 из 10), по мнению некоторых особо ангажированных специалистов, напрашивается на сурово однозначный вывод. Прошу всех встать. 

          Оправившись от первоначального удивления, политкорректная канадская публицистика встрепенулась и выдала результат глубинного анализа происшествия: Алек Минасян – явление еще более опасное, нежели исламский терроризм, значительно более тревожное и угрожающее «социальному миру», поскольку Алек Минасян – типичный представитель (внимание, цитата!) «разгневанных мужчин против феминизма».

          Я повторю: феминизма.

          Не просто закомплексованный неудачник, не имеющий особого успеха у того типа женщин, на который претендует его личное эго, а именно «представитель всех мужчин во гневе, восставших против феминизма», что, по мнению всех ярых сторонников этого явления, есть гораздо более страшный грех, нежели все известные на сегодня террористические потуги.

          Да, так и сказано, так и написано и разнесено по центральной прессе, переведено на все основные задействованные языки и уже отражено в прессе европейской.

          Канадский журнал Le Devoir дает заголовки в стиле «Страдания маносферы», где растолковывает новомодный феномен #MeТoo как в некотором роде воспрявший против мужского произвола «женский член».

          Вот так – и никак иначе. Восстал, проклятьем заклейменный, и порушил стереотипы не успевших увернуться мужиков.

          Автор этого манифеста, известная журналистка и пламенная активистка анархо-феминистического движения, когда-то принявшая самое страстное участие в университетских погромах, прямо и безапелляционно заявила, что настоящими виновниками случившегося и всего того, что последует за этим, безусловно являются все те, кто поддерживает любую критику движения #MeТoo или смеет насмехаться над этой святой тенденцией.

          Иными словами, я тоже в случившемся виновата. И вас, если вы когда-нибудь над #MeТoo усмехнулись, тоже примажут, не отвертитесь.

          Этот манифест лютующего феминизма обнародовал также закономерное заключение: все те, кто критикует или смеется над движением #MeТoo (внимание, еще цитата!), «восхваляют и пропагандируют психологию пещерного человека, который без стеснения уживается с такими явлениями, как расизм, ксенофобия и неонацизм».

          Такие страшные глубины.

          Далее четко прописана бичующая мысль: вместо того чтобы беспокоиться о прогрессирующем исламском терроризме, миру следует отбросить эти смешные предрассудки, оставить в покое этот «незначительный» терроризм и всерьез заняться озверевшими мужиками, все более ненавидящими феминизм, которые скоро начнут давить всех особей женского пола пачками средь бела дня.

          А все другие террористы, наоборот, затихнут и угомонятся. Сами. Если вы оставите их в покое и займетесь, наконец, грубым пещерным мужичьем.

          Непонятным, правда, осталось, как именно следует им заниматься: отстреливать или все-таки перевоспитывать?

          Вот теперь мы и впрямь приехали, слезайте.

          Никаких дискуссий по высказанному видной представительницей мирового феминизма видная представительница не потерпит и другим не позволит, так и было заявлено.

          Патриархат должен быть разрушен – и для этого стрелки на вселенских ходиках будут перегнуты, как того потребует правящая бал идеология и руководящая политкорректность.

          Канадский мизогин-одиночка положил начало новой эре сотрясения мозгов у еще впечатляемой части населения, готовой вручную переводить часы от кардинально важных событий на абсолютно незначительные и бояться, чего велят, а не того, что зависло прямо над затылком.

          Сколько времени удастся удержать на плаву эту трактовку «настоящей опасности», зависит только от ближайших трагических неожиданностей (или ожидаемостей...), которым удастся затмить случайного женоненавистника и заглушить его репутацию пещерного человека.

          А вот если б на нем была шерсть...

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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