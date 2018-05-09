«Аполотичному» «Евровидению» предсказали победу песен о беженцах, терактах и харассменте

Верхние строчки рейтинга международного конкурса «Евровидение», правила которого прямо запрещают выражать свою политическую точку зрения, скорее всего, достанутся песням о печальной судьбе беженцев, терактах в Европе и на Ближнем Востоке, а также о притеснениях женщин, пишет Dagens Nyheter.

Издание отмечает, что победу прочат, в частности, французскому дуэту Madame Monsieur, который исполняет песню о том, как у бегущей из Северной Африки нигерийки родился ребенок на корабле L'Aquarius, сообщает ИноТВ.

Еще одним фаворитом конкурса является песня «Non mi avete fatto niente» («Вы мне ничего не сделали») о терактах в Европе и на Ближнем Востоке в исполнении участников конкурса от Италии Эрмала Мета и Фабрицио Моро. Композиция была написала после того, как в мае 2017 года в концертном комплексе в Манчестере взорвалась бомба.

Израильская песня «Toy» («Игрушка») певицы Барзилай Нетты вдохновлено движением MeToo, которое не так давно захлестнуло весь мир. «Женщины начинают возвращать себе голос», – заявила певица в интервью Dagens Nyheter, быстро добавив, что, по ее мнению, эта песня все равно «для всех».

Автор статьи отмечает, что Европу затронули кризис с беженцами, теракты и мировое движение MeToo, что «не могло не отразиться на конкурсе». «Вопрос стоит в том, готовы ли телезрители голосовать за выступления в духе феминизма-лайт или за мольбы о сочувствии к беженцам, оказавшимся в кризисной ситуации. Учитывая политические течения в Швеции и остальной Европе, можно подумать, что участники попытаются получить легкие очки с помощью высказываний «Женщины тоже чего-то стоят!» и «Человечность – это хорошо», – заключает Dagens Nyheter.

Ранее в среду определились финалисты «Евровидения».