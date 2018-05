Определены финалисты «Евровидения»

В финал международного песенного конкурса «Евровидение» вышли участники от Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

Первый полуфинал прошел во вторник на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. Свои номера показали участники от 19 стран, передает РИА «Новости».

В финале зрители вновь услышат Нетту из Израиля, которую многие называют в числе фаворитов конкурса. Ева Засимаускайте из Литвы выступает с песней When We're Old, Элина Нечаева из Эстонии запомнилась зрителям оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza.

Албанию представляет Юджин Бушпепа с песней Mall, Миколас Джозеф из Чехии подарит поклонникам возможность вновь станцевать под зажигательную Lie to Me. Болгарский коллектив Equinox вновь выступит в финале с песней Bones, Цезарь Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody but You, Саара Альто из Финляндии с треком Monsters и Райан О'Шоненси из Ирландии, покоривший жюри полуфинала песней Together.

Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая.