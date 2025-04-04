Песков заявил о высоком запасе прочности российской экономики

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля заявил, что благодаря филигранной работе правительства и президента, российская экономика развивается успешно и имеет высокий запас прочности, передает ТАСС.

Выступая на брифинге, он подчеркнул, что текущая ситуация в мировой экономике требует дополнительных усилий, однако действия руководства России позволяют обеспечить стабильность.

Однако он также добавил, что в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной, в частности, американскими пошлинами, потребуются дополнительные усилия для поддержания устойчивости российской экономики.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.