Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Песков заявил о высоком запасе прочности российской экономики
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экономика России демонстрирует высокий запас прочности в условиях мировой экономической турбулентности благодаря филигранным действиям властей.
Представитель Кремля заявил, что благодаря филигранной работе правительства и президента, российская экономика развивается успешно и имеет высокий запас прочности, передает ТАСС.
Выступая на брифинге, он подчеркнул, что текущая ситуация в мировой экономике требует дополнительных усилий, однако действия руководства России позволяют обеспечить стабильность.
Однако он также добавил, что в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной, в частности, американскими пошлинами, потребуются дополнительные усилия для поддержания устойчивости российской экономики.
Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.
Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.
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