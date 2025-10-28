Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
АСЕАН и Китай подписали соглашение о новой зоне торговли
Во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре страны Юго-Восточной Азии и Китай заключили обновленное соглашение, которое даст старт новому этапу экономического сотрудничества.
«Это достижение, которое открывает путь к более глубокому сотрудничеству, укреплению региональной взаимосвязанности и общему процветанию наших народов», – приводит ТАСС слова в ходе официальной трансляции события.
В июле глава МИД Китая Ван И объявил о завершении консультаций по созданию так называемой «Зоны свободной торговли 3.0». Документ должен способствовать развитию торговли и инвестиционного партнерства между Китаем и странами АСЕАН.
Саммит АСЕАН проходит 26-28 октября в Куала-Лумпуре, среди участников которого представители Австралии, Индии, Японии, Республики Корея, России и США участвуют в различных форматах встреч и переговоров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути.