АСЕАН и Китай подписали соглашение о новой зоне торговли

Tекст: Ирма Каплан

«Это достижение, которое открывает путь к более глубокому сотрудничеству, укреплению региональной взаимосвязанности и общему процветанию наших народов», – приводит ТАСС слова в ходе официальной трансляции события.

В июле глава МИД Китая Ван И объявил о завершении консультаций по созданию так называемой «Зоны свободной торговли 3.0». Документ должен способствовать развитию торговли и инвестиционного партнерства между Китаем и странами АСЕАН.

Саммит АСЕАН проходит 26-28 октября в Куала-Лумпуре, среди участников которого представители Австралии, Индии, Японии, Республики Корея, России и США участвуют в различных форматах встреч и переговоров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути.