Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.0 комментариев
Командир бригады ВСУ Храпач осужден пожизненно за обстрелы Белгородской области
Командир бригады ВСУ Храпач заочно осужден пожизненно за обстрелы Белгородской области
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области.
Как говорится в решении суда, по совокупности преступлений назначить Храпачу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и взысканием в пользу России 4 млн рублей, передает ТАСС.
Срок исчисления наказания начнется с момента его задержания на территории России или экстрадиции.
Храпач признан виновным в организации четырех преступлений террористической направленности, он отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, поведших не только гибель людей, но и ущерб Министерству обороны РФ и гражданским объектам, который составил 4 млн 639 тысяч 733 рубля.
Ранее прокурор запросил заочный приговор с пожизненным лишением свободы для командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача.