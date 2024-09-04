Командир бригады ВСУ Храпач осужден пожизненно за обстрелы Белгородской области

Командир бригады ВСУ Храпач заочно осужден пожизненно за обстрелы Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в решении суда, по совокупности преступлений назначить Храпачу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и взысканием в пользу России 4 млн рублей, передает ТАСС.

Срок исчисления наказания начнется с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

Храпач признан виновным в организации четырех преступлений террористической направленности, он отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, поведших не только гибель людей, но и ущерб Министерству обороны РФ и гражданским объектам, который составил 4 млн 639 тысяч 733 рубля.

Ранее прокурор запросил заочный приговор с пожизненным лишением свободы для командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача.