Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.2 комментария
Сбежавшие из реабилитационного центра подростки угнали машину для поездки в Сочи
Сбежавшие из реабилитационного центра двое подростков угнали Hyundai Creta, чтобы поехать в Сочи, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.
Двое несовершеннолетних, 16-летний юноша и 15-летняя девушка, сбежали из Павловского социально-реабилитационного центра. Они встретились с 13-летним другом и угнали автомобиль Hyundai Creta, намереваясь доехать до Сочи, передает РИА «Новости».
На платной трассе М4 «Дон» их заметили полицейские, и отправились за ними в погоню. Подростки, двигаясь на высокой скорости, проехали через КПП и чуть не сбили мужчину. В итоге их задержали, а третьего участника побега пока разыскивают правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ о неправомерном завладении автомобилем. Прокуратура Краснодарского края взяла расследование под свой контроль.
Ранее в Омской области несовершеннолетний напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее автомобиль.
В Петербурге школьник угнал автомобиль каршеринга, но был задержан правоохранительными органами.