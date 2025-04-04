Сбежавшие из реабилитационного центра подростки угнали машину для поездки в Сочи

Tекст: Вера Басилая

Двое несовершеннолетних, 16-летний юноша и 15-летняя девушка, сбежали из Павловского социально-реабилитационного центра. Они встретились с 13-летним другом и угнали автомобиль Hyundai Creta, намереваясь доехать до Сочи, передает РИА «Новости».

На платной трассе М4 «Дон» их заметили полицейские, и отправились за ними в погоню. Подростки, двигаясь на высокой скорости, проехали через КПП и чуть не сбили мужчину. В итоге их задержали, а третьего участника побега пока разыскивают правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ о неправомерном завладении автомобилем. Прокуратура Краснодарского края взяла расследование под свой контроль.

Ранее в Омской области несовершеннолетний напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее автомобиль.

В Петербурге школьник угнал автомобиль каршеринга, но был задержан правоохранительными органами.