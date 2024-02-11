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De Beers и Ботсвана выступили против запрета G7 на торговлю российскими алмазами
Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами, пишет газета City Press.
По данным издания, De Beersи ботсванская Okavango Diamond Company (ODC) призвали G7 оценить нежелательные последствия введения второй очереди ограничительных мер против российских алмазов и выразили опасение, что данная мера приведет к невероятному завышению цен на аналогичную африканскую продукцию, передает ТАСС.
Новая система отслеживания происхождения алмазов будет запущена в сентябре, но пока непонятно, как и где будет проверяться происхождение алмазов. Как цитирует издание гендиректора De Beers Эла Кука, Бельгия выступает за кандидатуру Антверпена, в результате африканские производители будут вынуждены сбывать свои алмазы только в одном месте вместо возможности выбора и африканские алмазы станут значительно дороже. Портал African Stream цитирует министра минеральных ресурсов, «зеленых» технологий и энергетической безопасности Ботсваны Лефоко Моаги, который решительно отверг идею отправки африканских алмазов на сертификацию в Бельгию. По его словам, Ботсвана ясно дала понять G7, что выступает против такого предложения, поскольку оно создает угрозу национальному суверенитету, учитывая, что экспорт алмазов обеспечивает две трети поступлений в бюджет.
Ранее США с марта запретили ввоз из России алмазов и изделий с бриллиантами.