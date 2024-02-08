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    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Россия решила стать посредником для переговоров ХАМАС и Израиля
    В Киеве переименовали проспект, где находится посольство России
    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    США с марта запретили ввоз из России алмазов и изделий с бриллиантами
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    34 комментария
    8 февраля 2024, 22:30 • Новости дня

    США с марта запретили ввоз из России алмазов и изделий с бриллиантами

    США с марта запретили ввоз из России изделий с бриллиантами и несортированных алмазов

    Tекст: Денис Тельманов

    США с 1 марта 2024 года запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, сообщил в четверг Минфин США.

    «По итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности постановляется, что запрет на продукцию, ввозимую из Российской Федерации, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа финансового ведомства США.

    Ранее сообщалось, что несмотря на экономическую войну, которую Соединенные Штаты развязали против России, Вашингтон продолжает покупать российский уран.

    В 2023 году США купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов.

    7 февраля 2024, 17:00 • Новости дня
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Такер Карлсон в ходе интервью с Владимиром Путиным мог затронуть широкий круг вопросов, но основной упор, вероятно, был сделан на украинский конфликт. Эта тема беспокоит и американцев, ведь их налоги идут на финансирование Киева. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Дмитрий Дробницкий.

    «Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

    «При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

    «Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

    По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

    В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

    Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

    Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

    По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

    Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

    Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

    В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

    Коментарии (23)
    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

    Коментарии (26)
    7 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Фотографии с Карлсоном в «Ашане» стали распространять пользователи Сети. Очевидцы рассказали, что журналист осмотрел продуктовые полки и затем сфотографировал их. Как сообщают «Известия», предполагается, что он таким образом продемонстрирует западной аудитории уровень жизни в России на фоне санкций.

    Также жители Москвы в соцсетях сообщили, что Карлсон самостоятельно сделал заказ в заведении сети «Вкусно и точка» на Киевской.

    Ранее сообщалось, что западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону. Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (49)
    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

    Коментарии (33)
    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (34)
    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    7 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»

    Журналист Такер Карлсон причислен к базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон уже числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», там публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

    Уточняется, что Карлсону приписывается «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону.

    Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (26)
    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (18)
    7 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ

    Представитель Кремля Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, однако она отличается от западных СМИ

    Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Такер Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция журналиста отличается от остальных – она не является ни пророссийской, ни проукраинской, она, скорее, проамериканская, однако контрастно отличается от позиции англосаксонских СМИ, передает ТАСС.

    Песков при этом добавил, что журналист не делился своими впечатлениями после беседы с Путиным. Также он отказался комментировать заявленное Карлсоном намерение взять интервью и президента Украины Владимира Зеленского.

    «Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью», – резюмировал представитель Кремля.

    Ранее Песков предупредил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону являются фейками.

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    7 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Западные журналисты позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные журналисты посетовали на то, что президент Владимир Путин согласился на интервью только лишь с Такером Карлсоном, тогда как они направляют множество аналогичных запросов, но получают отказы.

    Так, журналист Би-би-си Стив Розенберг на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что направил Кремлю «несколько запросов» на интервью с Путиным за последние 18 месяцев, но ответ был отрицательным.

    В свою очередь ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что «не один год» продолжает запрашивать интервью с Путиным, передает ТАСС.

    В Кремле отметили ранее, что Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ.

    Коментарии (5)
    8 февраля 2024, 09:42 • Новости дня
    Такер Карлсон покинул Россию

    Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию

    Такер Карлсон покинул Россию
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, покинул Россию.

    В соцсетях появилось фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва – Белград, передает ТАСС.

    Ранее Карлсон сообщил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США

    Аналитик Митрахович: США продолжают покупать российский уран, но ищут альтернативные варианты

    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Несмотря на экономическую войну, которую Соединенные Штаты развязали против России, Вашингтон продолжает покупать российский уран. В то же время американцы ищут альтернативные источники этого ресурса и пытаются восстановить собственное производство, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов.

    «В США в конце прошлого года активно обсуждался запрет импорта урана из России. Статистика, однако, свидетельствует о зависимости Вашингтона от этого вида сырья», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что Америка раньше самостоятельно производила необходимую продукцию, но потом решила, что уран проще закупать на внешних рынках. «Тогда в Штатах серьезным образом сократили собственное производство обогащенного урана. А сейчас, в период деглобализации, США пытаются все это восстановить. Конечно, им требуется время, поэтому пока они импортируют уран в том числе из России», – рассказал спикер.

    Любопытно, что происходит это на фоне экономической войны, которую Соединенные Штаты развязали против России. «Как только Вашингтон сможет найти альтернативный источник поставок и восстановить собственное производство, стоит ожидать тотальных ограничений в отношении российского урана», – прогнозирует собеседник. 

    Россия может остановить поставки урана в США, но не делает этого «по понятным причинам», добавил Митрахович. «Мы зарабатываем деньги, которые потом используем в интересах нашей страны. Кроме того, введя запрет на экспорт урана в США, мы не нанесем им какого-то критического удара. Вашингтон столкнется лишь с некоторыми сложностями, например, увеличится время доставки, и она будет выходить американцам чуть дороже. Но в целом у американской атомной промышленности есть некоторые запасы топлива», – пояснил эксперт ФНЭБ.

    Вместе с тем, пока США работают над отказом от российского урана, Москва также решает ряд задач и готовится к возможным ограничениям. «Мы постепенно разворачиваем партнерство в атомной сфере со странами Глобального Юга и Востока. У Росатома огромный портфель заказов, поэтому какие-либо санкции США в отношении импорта российского урана нам нестрашны», – заключил Митрахович.

    Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы США.

    В прошлом году Россия поставила 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26% до 27%.

    Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% – до 677 млн долларов. На третьем места оказалась Великобритания, увеличившая продажи до 609 млн долларов (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.

    Напомним, в конце 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Действие запрета продлится до конца 2040 года. Однако главный пункт законопроекта в другом: в нем предлагается прописать возможность снять запрет, если других источников поставок не найдется или «ради национальных интересов США». На этом фоне закупки урана взлетели вдвое до максимальных с марта 2023 года 193,2 млн долларов.

    В начале января сообщалось, что американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы. США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется отказ США от российского ядерного топлива.

    Коментарии (15)
    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

    Коментарии (10)
    8 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла «общение» Байдена с покойными европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на очередной казус с президентом США Джо Байденом, который рассказал об общении с европейскими лидерами, на тот момент уже покойными.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно по этой причине американские журналисты предпочитают «общаться с нормальным президентом, а не с медиумом».

    Напомним, Байден ранее заявил, что около трех лет назад общался с умершим на тот момент в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем. Кроме того, он рассказывал о «недавней встрече» с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Тем временем популярный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Оно, как ожидается, будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

    Коментарии (12)
    6 февраля 2024, 12:57 • Новости дня
    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Глава МИД России Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Глобального Юга укрепляется понимание, что никто не застрахован от «государственного бандитизма» в экономике со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что большинство государств Глобального Юга, все те страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс и руководствуются, прежде всего, национальными интересами, не поддерживают антироссийские шаги, передает ТАСС.

    Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга.

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