Китай призвал США исправить ошибочные действия по пошлинам

Китай призвал США регулировать торговые разногласия на основе равенства

Tекст: Вера Басилая

Го Цзякунь подчеркнул, что любые разногласия между странами должны решаться на основе взаимного уважения и выгоды. Он отметил, что введенные пошлины могут негативно сказаться на международной торговле, и призвал США к более конструктивному подходу в рамках существующих международных экономических отношений, передает ТАСС.

Тем временем президент США назвал новые пошлины «декларацией экономической независимости» Соединенных Штатов. По его мнению, это поможет использовать значительные финансовые ресурсы для погашения государственного долга.

Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

Между тем, министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

Бессент также объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.