Феминистки возмущены гендерной дискриминацией в космосе

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10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Для начала следует научиться выбрасывать мусор

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«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...

Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
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Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
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          Феминистки возмущены гендерной дискриминацией в космосе

          Россию по-прежнему воспринимают как страну, давшую миру первую женщину-космонавта Валентину Терешкову   10 апреля 2018, 19:25
          Фото: РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин

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          В канун Дня космонавтики из Звездного городка пришла новость, огорчившая российских феминисток и вызвавшая их негодование. Стало известно, что ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов. Действительно ли в нашем космосе наблюдается гендерный перекос?

          О том, что ни одна женщина не прошла отбор в обновленный состав отряда космонавтов, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчик-испытатель Павел Власов.

          Отбор в отряд космонавтов начался чуть более года назад. За это время «всего к нам поступило 420 заявок, – рассказал Власов. – Из них 87 от женщин, 333 – от мужчин. На сегодняшний момент ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет». Среди заявителей и заявительниц были как работающие в космической отрасли, так и военнослужащие. Приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд космонавтов, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать шесть–восемь кандидатов в космонавты.

          «Это, безусловно, неправильно. Думаю, Роскосмос глубоко неправ!» – подчеркнула в беседе с газетой ВЗГЛЯД cопредседатель совета по консолидации женского движения России и председатель гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева. «Даже в советское время летали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая – вообще много было женщин в отряде космонавтов», – напомнила собеседница. «Но такова, видимо, общая тенденция, таков консервативный поворот.

          Сложилось представление о том, что женщина должна сидеть дома, варить борщ,

          следить за детьми, – сетует Михалева. – Отсутствует политика, направленная на гендерное равенство, хотя соответствующая статья в Конституции есть. Если у нас депутат считает возможным открыто домогаться до женщин, то, конечно, женщин и в космос можно не пускать, и на работу не брать».

          Собеседница привела в пример Европу, где, как она подчеркнула, принят принцип gender mainstreaming – «специальной поддержки женщин». «Неслучайно в четырех странах Евросоюза министры обороны – женщины. Нам до этого еще очень далеко!» – подчеркивает Михалева.

          Активистка инициативной группы «За феминизм», организатор недавней премии «Сексист года – 2017» Наталья Биттен также полагает, что в решении Центра подготовки космонавтов «есть момент дискриминации». Собеседница считает, что ситуация ухудшилась в сравнении с 2015 годом – когда Центр подготовки космонавтов был готов пригласить активисток феминистского движения на ознакомительную экскурсию и обсудить идею создания отдельного женского космического отряда. «У нас раньше были женщины-космонавты, сейчас их нет.

          Ведь есть определенное историческое восприятие Советского Союза, России, как страны, которая первой отправила женщину в космос.

          Мы теряем лидерские позиции, причем теряем очень быстро», – настаивает Биттен.

          По мнению феминистки, космонавтика – та сфера, в которой ярко проявляется горизонтальная сегрегация, присущая всей сфере трудовых отношений. Биттен подчеркивает: если среди участников полетов НАСА, даже судя по интернет-источникам, насчитывается не менее 45 астронавток, то в нашем случае навскидку можно вспомнить лишь несколько имен. Помимо Валентины Терешковой, ставшей символом и примером для подражания, это вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая, Елена Кондакова – первая женщина, совершившая длительный полет в космос, а также участница экспедиции 2014 года на МКС Елена Серова.

          Феминистки уже не впервые поднимают тему гендерного неравенства в космосе. Так, например, создательница проекта StartUp Woman Алена Попова не так давно рассказывала о том, что и сама с детства мечтала полететь в космос и хотела бы видеть больше женщин среди покорителей Вселенной. Но в прессе редко уделяют внимание даже тем россиянкам, которые уже летали в космос, поэтому и люди с трудом вспоминают фамилии героинь, жаловалась Попова.

          Впрочем, отметим, что тезис «в российской космонавтике больше нет женщин» все-таки верен не совсем.

          Елена Серова, четвертая россиянка в космосе, которая провела на орбите 167 суток, покинула отряд космонавтов сравнительно недавно – в 2016 году. Сейчас Серова – депутат Госдумы. В группе кандидатов в космонавты, набранной в 2012 году – космонавт-испытатель Центра подготовки Анна Кикина. О том, что дорога в космос открыта не только россиянам, но и россиянкам, свидетельствует тот факт, что космонавт-испытатель Кикина входила в тесную группу участников прошлогоднего российско-американского эксперимента SIRIUS. Речь идет об имитации пилотируемого полета на Луну – то есть о важной части еще более важного процесса: возвращения Роскосмоса и НАСА к той стадии развития космонавтики, о которой человечество «забыло» после полета «Аполлона-17» 1972 года.

          В команде «Сириуса», проведшей 17 суток в изоляции, присутствовали еще две женщины – сотрудницы Института медико-биологических проблем РАН Елена Лучицкая и Наталья Лысова. Все задачи приходилось выполнять наравне с мужчинами, рассказывали ТАСС участницы экспедиции. «Работали в плотном графике, так что на сон оставалось не так уж много времени», – делилась впечатлением Анна Кикина. «Все условия (и в частности гигиена) были максимально приближены к тому, как это происходит на МКС», – заметила Елена Лучицкая. По поводу этой «лунной миссии» даже ходила шутка: мужчины с Марса, женщины с Венеры, вместе «летим на Луну». Представитель «марсианской» части экипажа и его командир, начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов отмечал: «Работали слаженно, не осознавая, что половина экипажа – женщины...

          Экипаж – слепок социума, который состоит из мужчин и женщин. Если экипаж состоит только из мужчин или только из женщин, он не вполне полноценный».

          Напомним, что цель проекта SIRIUS – подготовка к пребыванию космонавтов и астронавтов на окололунной станции Deep Space Gateway. Российская часть лунного проекта подразумевает не только пилотируемые полеты к спутнику Земли, но и создание российской базы на Луне к середине нынешнего столетия. Резонно предположить, что персонал базы не будет сугубо мужским.

          Но это дело пусть и недалекого, но будущего. Что же касается нынешнего отбора, точнее, «добора» кандидатов в действующий отряд космонавтов, то и здесь ставить точку в «гендерном вопросе» пока что рано. Во всяком случае, источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Центру подготовки космонавтов (источник предпочел сохранить конфиденциальность, но упомянем, что это женщина), отмечает, что «есть другая информация о составе отряда». Так что беспокойство феминисток хоть и отчасти оправданно, но несколько преувеличено.


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