Российский космос проигрывает Илону Маску

Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить?

Космический центр имени Хруничева, одно из важнейших предприятий ракетно-космической отрасли, запросил дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление.

Несколько лет назад Центру имени Хруничева, который производит ракеты-носители семейства «Протон» и разрабатывает перспективные ракеты «Ангара», Роскосмос уже предоставлял примерно в два раза большую сумму. Предприятие оказалось в тяжелой финансовой ситуации еще летом 2014 года. Тогда была разработана программа оздоровления, однако, судя по всему, центру так и не удалось встать на ноги.

Глава предприятия Алексей Варочко объяснил в интервью «Известиям», почему центр снова оказался в плохом финансовом положении. Во-первых, предприятие сильно закредитовано, и на обслуживание займа приходится тратить по 4,5 млрд рублей в год. «В свое время Центр имени Хруничева, чтобы поддержать предприятие «Протон-ПМ», производящее двигатели для первой ступени ракеты «Протон-М», взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала», – объяснил Варочко.

Во-вторых, заказы на двигатели снизились, и приходится на кредитные средства поддерживать «холостую» работу предприятия «Протон-ПМ», рассчитанного на производство двигателей не менее чем для пяти-шести ракет в год. В рамках этого кредита завод выплачивает по 650 млн рублей в год.

В целом госзаказ снизился, производить стали мало, но предприятию приходится поддерживать всю инфраструктуру. «Она рассчитана на производство десяти ракет «Протон» в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство «Ангары» рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей», – посетовал глава центра.

В-третьих, выросли издержки. Например, в 2017 году в 2,5 раза выросла цена на ракетное топливо, производимое на Салаватинском химическом заводе, что увеличило стоимость испытаний двигателей. Цены на ракеты Центр Хруничева поднять не может – для Минобороны и Роскосмоса они фиксированы.

Однако причины текущего застоя и финансовых проблем Центра Хруничева кроются куда глубже.

Российское предприятие не выдержало конкуренции с одним из главных своих конкурентов – американской частной компанией SpaceX, которая совершила свой первый запуск ракеты-носителя Falcon всего лишь 12 лет назад. Еще в 2013 году американцы предложили рынку запуск ракеты-носителя всего за 56,5 млн долларов. Это было самое дешевое предложение в космической индустрии. И такой демпинг принес результат: уже в 2014 году из 20 новых договоров на космические запуски спутников девять (почти половина) пришлось на SpaceX. На фоне такого натиска пойти на снижение стоимости запусков пришлось почти всем игрокам рынка. Такая задача ставилась и перед Центром Хруничева, вот только на практике ее так и не реализовали.

Центр Хруничева не только не смог сделать более привлекательное или хотя бы сопоставимое коммерческое предложение, он еще и серьезно подорвал репутацию в глазах заказчиков после серии провальных запусков ракет-носителей «Протон». И называемые причины этих аварий абсолютно не способствовали росту заказов у российского предприятия. Например, авария ракеты-носителя «Протон» с тремя спутниками ГЛОНАСС в 2013 году произошла потому, что сотрудники Центра Хруничева установили «вверх ногами» датчики угловых скоростей. Другая авария произошла потому, что в топливопровод ракеты-носителя попал какой-то посторонний предмет. Каждый неудачный запуск спутника обходится в 5–10 млрд рублей потерянных денег. Но это только прямые потери.

Все это привело к тому, что со второй половины 2016 года по первую половину 2017 года на предприятии не было произведено вообще ни одной ракеты. «Тогда стоял вопрос о браке двигателей, сейчас эта проблема исправлена, двигатели перебрали, брак устранили, но эта ситуация усугубила финансовое положение организации. На содержание персонала за время простоя ушло 30 млрд рублей», – заключил Варочко.

Если сравнить графики запусков «Протон-М» и Falcon 9, то станет видно, что по мере роста числа запусков американской компанией количество запусков российским предприятием снижается.

С 2001 года по сентябрь 2017 года ракета-носитель «Протон-М» стартовала 102 раза, из которых 92 были полностью успешными, а 10 – нет. Даже в 2008–2009 годах (предыдущий кризис) запускали по 9 ракет-носителей «Протон-М», а в 2010 году было целых 12 запусков, в 2012 и 2013 годах – по 10 запусков (по одному неудача). С 2014 года число запусков неизменно сокращается. В 2014 году стартовало всего восемь ракет-носителей, и один (майский) запуск оказался неудачным. В 2015-м запустили семь ракет-носителей «Протон-М» – и опять одна громкая неудача в мае. В 2016 году всего три запуска и в 2017 году – только четыре. Это в 2,5–3 раза меньше, чем всего четыре года назад.

На эту тему

У Falcon 9, наоборот, обратная тенденция. В 2010–2013 годах SpaceX осуществляет значительно меньше пяти запусков в год. С 2013 по 2016 годы американская компания осуществляла всего по шесть успешных запусков в год, с каждым годом наращивая число пусков. Компании также пришлось пережить последствия нескольких крупных аварий, например на стартовой площадке в 2016 году, и понести существенные расходы. Однако в 2017 году SpaceX показала просто невероятный успех. Она запустила 16 ракет Falcon 9, успешно вернула их на Землю и еще три ракеты отправила повторно. По числу пусков SpaceX уже на равных соревнуется даже с Роскосмосом, который в 2017 году совершил 20 успешных пусков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру).

Некоторые уже стали называть ушедший год годом рождения частной космонавтики. В этом году SpaceX вместе с Boeing намерены попробовать себя в пилотируемых полетах на МКС, а дальше Маск думает полететь прямо на Луну, а затем и на Марс.

«В последние годы мы действительно упускаем лидерство по числу запусков, что вызывает беспокойство. Дело здесь не только в числе запусков, но и в изменении состава используемых ракет-носителей. Американцы успешно развивают направление многоразовых запусков ракет-носителей, что в конечном итоге позволит им экономить средства и еще больше нарастить число коммерческих запусков», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Россия же только-только возобновила разработку многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона» после заморозки проекта в 2012 году. «Корона» не имеет отделяемых ступеней, в отличие от Falcon, но у нее есть свои преимущества. Однако перспектива разработки пока в тумане – потребуется много времени и средств, кроме того, она значительно уступает Falcon по объему вывода полезной нагрузки на орбиту», – говорит эксперт.

Любое частное предприятие на месте Центра Хруничева давно стало бы банкротом. Однако государство помогает пережить тяжелые времена. Потерять это уникальное предприятие было бы непростительной ошибкой. С другой стороны, невозможно бесконечно вливать десятки миллиардов в предприятие, которое ничего не производит, наступает на одни и те же грабли и, кажется, привыкло жить в долг, будучи уверенным, что его спасут.

«Центр Хруничева – гордость и опора российской космонавтики. Надо разобраться в его проблемах и, если нужно, дать денег. Очень важно строго разобраться в проблемах с авариями и создать рабочую стратегию возвращения Россией своих позиций на рынке космических запусков. Сделать это можно либо при жестком госконтроле, либо через приватизацию – амбициозные и талантливые управленцы способны направить развитие центра в нужное русло», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров.

«Сегодня развитие космонавтики – это уже не вопрос престижа страны, а вопрос заработка конкретных компаний. Мы должны создать соответствующую стратегию развития, которая отражала бы этот ключевой момент. Иначе

ввиду роста безответственности, отсутствия четкого понимания своих задач в борьбе с конкурентами и вызовами возникают проигрышные решения, за которые вроде как никто не отвечает»,

– считает эксперт.

Можно опять же брать пример с Илона Маска, который успешно привлекает средства частных инвесторов и существует за их счет. Интересен пример Китая, который уже уверенно опережает Россию по числу космических запусков. «Пекин многое делает для привлечения частных инвесторов в свои космические проекты. Причем привлекает даже иностранных инвесторов, несмотря на известную степень закрытости китайских космических проектов», – заключает Андриевский.