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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    31 марта 2025, 14:25 • Новости дня

    Актер Марк Эйдельштейн попал в украинскую базу «Миротворец»

    Российский актер Марк Эйдельштейн внесен в базу «Миротворец» за нарушение границы

    Актер Марк Эйдельштейн попал в украинскую базу «Миротворец»
    @ Brett Cove/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Страна Саша» и «Анора», попал в украинскую экстремистскую базу «Миротворец» за покушение на суверенитет и нарушение границы Украины.

    Российский актер Марк Эйдельштейн внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

    Актера обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в неоднократном нарушении государственной границы страны. Эйдельштейну всего двадцать три года, но он уже успел завоевать мировое признание.

    Актер получил широкую известность благодаря главной роли в драме «Страна Саша», вышедшей в 2022 году. Позднее его карьера получила новый виток благодаря фильму «Анора», который в 2024 году был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм. В начале года Эйдельштейн также вошел в длинный список номинантов на кинопремию БАФТА, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств.

    Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

    Трамп заявил о попытке Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам

    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США обвинил Зеленского в том, что украинский лидер хочет «отойти от редкоземельной сделки». Если Зеленский решится на это, то его ждут «некоторые проблемы», заявил хозяин Белого дома. «Большие, большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, стороны уже достигли соглашения, а теперь Зеленский говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов. Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    31 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    Названы цели российских ударов по Харькову

    Удары в Харькове нанесены по заводу, где ремонтируют танки Leopard

    Названы цели российских ударов по Харькову
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове зафиксированы удары в районе тракторного завода, где, предположительно, обслуживаются и модернизируются немецкие танки Leopard, включая установку динамической брони и систем РЭБ.

    Удары в Харькове пришлись на район промышленной зоны, вблизи завода ХТЗ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, заявил о шести прилетах, все из которых пришлись на промышленные площадки и цеха вокруг завода ХТЗ, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что по недавним сообщениям, на этом заводе и близлежащих объектах переделывают немецкие танки Leopard, оснащая их динамической броней, сетками и системами радиоэлектронной борьбы. Это может быть одной из причин нанесения ударов в данном районе.

    Кроме того, удары также произошли в Николаевской и Винницкой областях. В Николаевской области удар пришелся на базу ВСУ, расположенную между селами Геновка и Каменный Мост, сообщает Лебедев. В Винницкой области, по слухам, удары пришлись на тренировочную базу рядом с Жмеринкой.

    Напомним, в минувшие выходные подполье сообщило, что в результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине были ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    Также сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

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    31 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области

    В группировке «Север» сообщили, что ВСУ начали сдавать позиции в селе Гуево

    ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения не смогли удержать контроль над позициями в селе Гуево в Курской области, что вынудило их отступать под натиском группировки «Север».

    Источник в группировке «Север» сообщил, что ВСУ начали сдавать свои позиции в селе Гуево Курской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время в населенном пункте остаются стрелковые подразделения, которые украинское командование пытается эвакуировать, осознавая неизбежность сдачи позиций.

    Источник агентства подчеркнул, что командование ВСУ пытается выиграть время, однако безуспешно, поскольку войска группировки «Север» продолжают вытеснять противника к окраинам Гуево.

    По его словам, Киев стягивает к селу и границе между Сумской областью и Россией все доступные силы, пытаясь удержать контроль над позициями.

    Офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» ранее заявлял, что украинская сторона цепляется за каждую позицию, мобилизуя все имеющиеся ресурсы, чтобы противостоять натиску российской армии в этом регионе.

    Ранее элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

    Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост

    New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.

    Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.

    «Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.

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    31 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России

    Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам России в Брянской области

    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области, что привело к отключению высоковольтных линий электропередач, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в течение прошедших суток украинские вооруженные силы продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Так, по данным Минобороны, 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошел обрыв провода на опоре. Это привело к отключению высоковольтной линии и прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

    Около 20.00 в тот же день украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, что оставило без электричества бытовых потребителей в Севском районе.

    Продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам России, как отмечает Министерство обороны, показывают полное нежелание киевского режима выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Украине.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

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    31 марта 2025, 13:20 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Великого Прикола, Мирополья, Угроедов и Турьи в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    На Харьковском направлении были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с горючим.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Каменкой, Двуречной, Кондрашовкой, Загоруйковкой в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Марково, Часова Яра, Дылеевки и Александро-Калиново в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Шевченко, Котлино, Красноармейска, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе французский бронеавтомобиль VAB и американский HMMWV. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Шевченко, Новополя, Воскресенки, Вольного Поля и Ялты в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 160 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Новоандреевки, Степового в Запорожской области, Антоновки и Янтарного в Херсонской области.

    Были уничтожены до 50 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    31 марта 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании Зеленским невозможности для Украины попасть в НАТО
    Трамп заявил о понимании Зеленским невозможности для Украины попасть в НАТО
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет», – приводит слова американского президента ТАСС.

    Глава американского государства выразил уверенность, что Зеленский «это понимает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.


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    30 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы

    Политолог Скачко: Идея Зеленского о космических войсках может впечатлить фон дер Ляйен

    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея о создании украинских космических войск рассчитана на получение европейского финансирования, а не на реальный результат. Неудачу проекта Киев, как всегда, спишет на войну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны Украины объявило о создании управления космической политики.

    «Раньше в Днепропетровске работал завод «Южмаш», делавший ракеты-носители. После развала Советского Союза страна участвовала в техническом сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров, например, с Бразилией. Но для того, чтобы поддерживать работу на таком уровне, нужны политическая воля, деньги и ум. У Киева ничего этого не нашлось. Поэтому днепропетровский ракетно-космический кластер еще при президенте Леониде Кучме начал делать кастрюли и сковородки», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «У Владимира Зеленского две причины для объявления о подобных инициативах. Во-первых, он рассчитывает на часть из тех 800 млрд евро, которые европейцы непонятно откуда возьмут для укрепления своей обороны. На Банковой надеются убедить Брюссель в том, что украинская космическая программа напрямую соотносится с европейскими интересами безопасности. Можно сказать, попрошайничество Украины выросло до космических масштабов», – пояснил собеседник.

    «Вторая причина – догнать и перегнать Россию во всем, в том числе и в космосе. Киев надеется привлечь европейцев якобы оставшимися на «Южмаше» нереализованными советскими или даже своими разработками. Конечно, после китайцев там ничего не осталось. Но, например, Урсулу фон дер Ляйен Зеленский вполне может впечатлить такой инициативой и получить пару первых траншей. А затем неудачу проекта можно списать на войну», – добавил он.

    Ранее стало известно, что Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    «У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», – приводит ее слова ТАСС.

    Спикер отметила, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

    Черногоренко добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    Также сообщалось, что лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году. Помимо этого, Еврокомиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна милитаризация Европы.

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    30 марта 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве мужчина избил женщину за прослушивание русских песен

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен, включая композиции группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе, сообщает украинское издание «Страна».

    Инцидент произошел в одной из зон отдыха Киева, где группа женщин устроила пикник в беседке. ВИздание пишет, сто мужчина подошел к женщинам и стал делать агрессивные замечания за их музыкальный выбор, передает РИА «Новости».

    В какой-то момент конфликт перерос в физическое насилие – мужчина начал трясти одну из женщин и ударил ее по голове. При этом он выражался нецензурной бранью, выражая недовольство тем, что женщины слушают песни на русском языке.

    Музыка, вызвавшая недовольство мужчины, включала в себя популярные композиции группы «Руки Вверх!» и известного певца Валерия Меладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

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