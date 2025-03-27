Сыгравшую Манюню девочку внесли в базу «Миротворец»

Сыгравшую Манюню 14-летнюю актрису Темнову внесли в базу сайта «Миротворец»

Tекст: Вера Басилая

Российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в сериале «Манюня», была внесена в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Ей всего 14 лет, и она стала одной из самых юных участниц этого списка. Причиной добавления девочки в базу данных стало участие в мероприятии, проходившем в «Артеке» в Крыму, в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном», приуроченного к 100-летию лагеря, передает ТАСС.

Сериал «Манюня», где Екатерина исполнила главную роль, основан на повести Наринэ Абгарян и рассказывает историю дружбы двух советских семей в 1980-х годах в Армении. С момента премьеры в декабре 2021 года сериал стал популярным и получил несколько полнометражных продолжений, совместно снятых Россией и Арменией.

Екатерина Темнова не первая, кто попал в список «Миротворец» в столь юном возрасте. Ранее в 2021 году в него была включена 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. В обновленный список также добавили рэпера Skally Milano за его высказывания и фотографии с Екатериной Мизулиной.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и содержит базу данных людей, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу национальной безопасности Украины. В России по решению суда доступ к этому ресурсу заблокирован из-за его экстремистского характера и нелегального сбора личных данных.

Ранее шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть скандально известный украинский сайт «Миротворец».

Годом ранее Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.

Савенкова заявила, что ей часто пишут граждане США и Европы со словами поддержки, они все больше понимают суть происходящего на Украине.