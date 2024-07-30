Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.0 комментариев
Школьница из Луганска рассказала о поддержке от граждан США и Европы
Фаина Савенкова: На Западе все больше понимают суть происходящего на Украине
Юная писательница из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила, что ей часто пишут граждане США и Европы со словами поддержки, они все больше понимают суть происходящего на Украине.
По ее словам, она общалась со многими журналистами, записывала интервью для Европы, Америки и общалась с обычными жителями, которые часто пишут ей в соцсетях, передает РИА «Новости».
«В основном они пишут слова поддержки и всячески пытаются показать, что мы не одни. Они все больше и больше понимают происходящее на Украине с каждым днем», – сказала Савенкова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу видеообращение Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе и прекратить поставки западного оружия. Годом ранее Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.