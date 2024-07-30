Фаина Савенкова: На Западе все больше понимают суть происходящего на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, она общалась со многими журналистами, записывала интервью для Европы, Америки и общалась с обычными жителями, которые часто пишут ей в соцсетях, передает РИА «Новости».

«В основном они пишут слова поддержки и всячески пытаются показать, что мы не одни. Они все больше и больше понимают происходящее на Украине с каждым днем», – сказала Савенкова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу видеообращение Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе и прекратить поставки западного оружия. Годом ранее Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.