Tекст: Вера Басилая

Зеленский подписал два новых пакета ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, передает РИА «Новости».

В первую часть санкционных списков вошли 44 россиянина и 31 отечественная компания, среди которых числятся предприятия «Сапсан», «Мавитех» и «Сигнал». Во второй пакет попали еще 37 граждан России и 36 организаций, включая военный полигон Капустин Яр, а также компании «Агрегат» и «Новый рубеж».

Уточняется, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций было введено в действие соответствующими указами главы киевского режима.

Ранее киевские власти неоднократно вводили различные рестрикции против представителей России, однако ни к каким последствиям на практике это не приводило.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский подписал указы о применении санкционных мер в отношении десяти российских компаний и 19 граждан.

Летом киевские власти утвердили десятилетние санкции в отношении десятков российских физических и юридических лиц.

Весной Зеленский ввел ограничения против 16 российских граждан и 31 компании.