На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Украина ввела санкции против полигона «Капустин Яр» и 67 компаний России
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 81 гражданина России и 67 российских предприятий, в том числе ракетного полигона Капустин Яр.
Зеленский подписал два новых пакета ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, передает РИА «Новости».
В первую часть санкционных списков вошли 44 россиянина и 31 отечественная компания, среди которых числятся предприятия «Сапсан», «Мавитех» и «Сигнал». Во второй пакет попали еще 37 граждан России и 36 организаций, включая военный полигон Капустин Яр, а также компании «Агрегат» и «Новый рубеж».
Уточняется, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций было введено в действие соответствующими указами главы киевского режима.
Ранее киевские власти неоднократно вводили различные рестрикции против представителей России, однако ни к каким последствиям на практике это не приводило.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский подписал указы о применении санкционных мер в отношении десяти российских компаний и 19 граждан.
Летом киевские власти утвердили десятилетние санкции в отношении десятков российских физических и юридических лиц.
Весной Зеленский ввел ограничения против 16 российских граждан и 31 компании.