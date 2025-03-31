Эксперт объяснила, почему россияне доверяют мошенникам

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель профессиональной коллекторской организации «Кредитор» Эльвира Глухова объяснила, что причина этого кроется в недостаточной психологической подготовке граждан к стрессовым ситуациям, связанным с обманом, пишет радио Sputnik.

Глухова отметила, что мошенники умело манипулируют эмоциями своих жертв, используя их страх или жадность. Она подчеркнула, что неумение распознавать такие манипуляции и реагировать на них спокойствием – основная причина, по которой люди поддаются мошенникам. «Дело не в финансовой грамотности. Гораздо важнее грамотность психологическая», – заявила эксперт.

Для того, чтобы защититься от мошенников, Эльвира Глухова советует людям осознанно прорабатывать свои страхи. Она рекомендует представить себе, что самые пугающие события уже произошли, и проанализировать возможные шаги и варианты решений. Это помогает снизить эмоциональную уязвимость.

В случае получения сомнительных предложений по телефону Глухова рекомендует выждать не менее трех дней. Если предложение «легко заработать» не теряет актуальность, эксперт советует обратиться за профессиональной оценкой возможных рисков.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана, при которой они, представляясь сотрудниками Банка России, предлагают закрыть несуществующий «международный счет».