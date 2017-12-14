Женщины не смогли пройти отбор в российские космонавты

Ни одна женщина не прошла отбор в российский отряд космонавтов, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

«Всего к нам поступило 420 заявок. Из них 87 от женщин, 333 – от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военнослужащих – 51. На сегодняшний момент ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет», – цитирует Власова РИА «Новости».

Отмечается, что отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, однако приоритет отдается летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд космонавтов, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать 6-8 кандидатов в космонавты.

Как пояснил Власов, на сегоднявсе стадии отбора прошли три человека, еще четыре ждут проведения главной медкомиссии, 11 кандидатов проходят очную фазу отбора, документы еще 14 кандидатов находятся в фазе рассмотрения для допуска на очный этап отбора.

«Мы планируем полностью завершить отбор к середине года. Сам прием документов от желающих завершен еще в декабре», – добавил Власов.

Также он отметил, что в ЦПК уже подготовили программу перспективного развития Центра до 2022 года, в которую, помимо ремонта и реконструкции инфраструктуры, «закладываем внедрение современных технологий на всех уровнях подготовки космонавтов».

«Предусматривается объединять все тренажеры в единую сеть с централизацией основных задач, чтобы визуализация и моделирование внутреннего пространства корабля решались на суперкомпьютере. В этом случае затраты на поддержание аппаратной части и обновление программного обеспечения станут ниже», – сообщил Власов.

Кроме этого он отметил, что в подготовке космонавтов к полетам планируется задействовать технологии виртуальной реальности.

«В части развития тренажерной базы мы рассматриваем робототехнические средства, управление техникой с использованием экзоскелетов», – отметил глава ЦПК.

Помимо этого в планах Центра новый этап модернизации центрифуги для моделирования всех этапов космического полета: от старта и выхода на орбиту, до входа в атмосферу, спуска и посадки.

«И это лишь часть мероприятий, которые мы планируем реализовать в перспективе», – отметил Павел Власов.

Кроме этого, он заявил, что ЦПК намерен ввести в летную подготовку членов российского отряда космонавтов обучение полету на вертолетах.

В настоящее время российские космонавты перед полетом в космос проходят курс летной подготовки на учебно-тренировочных самолетах Л-39.

«Мы понимаем, что напрямую опыт пилотирования самолета в космосе не пригодится. Более востребованным может оказаться управление вертолетной техникой. Если мы планируем посадки на другие небесные тела, ту же Луну, Марс, то спуск и посадка будут происходить не по-самолетному, а вертикально. В этой связи мы подумываем о том, чтобы добавить в программу летной подготовки космонавтов тренировки на вертолетах», – отметил Власов.

Он отметил, что речь идет о покупке легких вертолетов типа «Робинсона», а также такой техники как Ка-226 и «Ансат».

«Хотелось бы давать космонавтам разнообразную вертолетную подготовку, и сейчас мы рассматриваем, какие из перечисленных типов будут предпочтительны», – сообщил Власов.

Также начальник ЦПЦ сообщил, что экипажи, которые отправятся на МКС осенью 2018 года, впервые полетят на космодром Байконур на новых самолетах Ту-204-300.

«Думаю, что к лету к нам придет первый самолет, а за ним – второй. По условиям контракта оба самолета мы принимаем одновременно. Впервые для перевозки экипажей на Байконур мы сможем использовать новые самолеты ближе к осени», – подчеркнул Павел Власов.

По его словам, на этой неделе независимой инспекцией завершается приемка первого самолета Ту-204-300. После этого специалисты компании «Туполев» приступят к проведению испытаний самолета для получения дополнения к сертификату типа.

По завершению постройки самолеты становятся собственностью России. Дальнейшая их судьба пока не определена.

«В дальнейшем, исходя из этого факта, они могут быть переданы ЦПК в оперативное управление. Другой сценарий развития ситуации предполагает, что Роскосмос принимает самолет в состав своего имущественного комплекса и далее может распорядиться по своему усмотрению, кому передать эти самолеты на эксплуатацию: ЦПК или ПО «Космос», – отметил Власов.

Напомним, ранее Роскосмос предложил НАСА продлить на месяц длительность текущей экспедиции на борту МКС и всех планируемых на 2018 год полетов, что повлечет перенос осенних запусков на орбиту, сообщили два высокопоставленных источника в ракетно-космической отрасли.