Роскосмос предложил продлить длительность экспедиций МКС

Роскосмос предложил НАСА продлить на месяц длительность текущей экспедиции на борту Международной космической станции (МКС) и всех планируемых на 2018 год полетов, что повлечет перенос осенних запусков на орбиту, сообщили два высокопоставленных источника в ракетно-космической отрасли.

«Обсуждается предложение об увеличении продолжительности полета на МКС примерно на месяц как текущей экспедиции с ее более поздним возвращением на Землю, так и перенос на более поздние сроки планируемых на осень 2018 года стартов. Сентябрьский запуск космического корабля «Союза МС-10» предлагается сдвинуть на октябрь, ноябрьский «Союз МС-11» – на декабрь», – передает источник РИА «Новости».

Он отметил, что такое предложение было высказано Роскосмосом НАСА в конце марта на космодроме Байконур во время проведения запуска к МКС корабля «Союз МС-08».



Он сообщил также, что решение пока находится на стадии обсуждения с международными партнерами и документально не оформлено.



Информацию о переговорах подтвердил другой высокопоставленный источник.

«Сейчас нет окончательной программы. Проектов существует несколько. Общий принцип, что мы увеличиваем длительность экспедиций до 180-190 суток», – заявил он.

В Роскосмосе и НАСА от комментариев отказались.

Напомним, 23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прилетели космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.