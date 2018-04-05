Роскосмос предложил продлить длительность экспедиций МКС

Взгляд
5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
Разделы

У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинские власти похоронили миф о героях «Небесной сотни»

Арест боевика Ивана Бубенчика мигом выявил идеологическую шаткость нынешнего киевского режимаФото: strana.ua
«Революция достоинства» наконец-то начала пожирать своих детей. Порошенко сам возглавил процесс похорон «завоеваний евромайдана». Такими криками встретила блогосфера Украины арест Ивана Бубенчика. Этот боевик публично хвастался тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута». Если Бубенчик останется в тюрьме, весь миф о героях «Небесной сотни» рухнет. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В отличие, например, от депутата из Евпатории, который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки с «Норда» стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины. И Москва обязана эту проблему решить. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Франция снова погружается в морок забастовок

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вчера в новостях показывали репортажик о том, как люди ломились в переполненный автобус, любезно предоставленный бастующими, один автобус на более чем 300 человек. Отталкивая беременных женщин и наступая друг на друга. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москва призвала Киев проявить здравый смысл в ситуации с судном «Норд»
          Захарова продемонстрировала «пробирку позора» БританииМосква призвала Киев проявить здравый смысл в ситуации с судном «Норд»Россия отказалась назначать постпреда при НАТО«Би-би-си» признала фейки в научно-популярных фильмах
          МИД прокомментировал военную помощь США странам БалтииПоявились сообщения о допросе «российских олигархов» в СШАГенсек НАТО высказался против новой гонки вооруженийБрюссель прокомментировал ультиматум США по Ирану
          Разведка США оценила вероятность новых столкновений с ЧВК в СирииНазвана сумма денег для «нормальной жизни»Грузия согласилась пусть на свой рынок продукцию Абхазии и Южной ОсетииСтал известен размер долгов Мавроди перед смертью

          Главная тема


          Украинские власти похоронили миф о героях «Небесной сотни»

          «более чем очевидно»


          Британия нашла якобы изготовившую «Новичок» секретную лабораторию

          Российский авианосец


          «Адмирал Кузнецов» включен в пятерку худших авианосцев в истории

          «след теряется»


          Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

          поймали на лжи


          Посольство России нашло несоответствия в заявлениях Лондона по делу Скрипаля

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «плохая осведомленность»


          Хиллари Клинтон рекомендовала замять обсуждение «Новичка»

          проект 22160


          Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля

          «зубные признаки»


          Экспертиза опровергла принадлежность екатеринбургских останков Николаю II

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          «пазл наконец почти сложился»


          Владимир Можегов: Кто именно объявил нам войну? С кем мы собрались воевать? Кто такие мы?

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Роскосмос предложил продлить длительность экспедиций МКС

          5 апреля 2018, 10:59

          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати

          Роскосмос предложил НАСА продлить на месяц длительность текущей экспедиции на борту Международной космической станции (МКС) и всех планируемых на 2018 год полетов, что повлечет перенос осенних запусков на орбиту, сообщили два высокопоставленных источника в ракетно-космической отрасли.

          «Обсуждается предложение об увеличении продолжительности полета на МКС примерно на месяц как текущей экспедиции с ее более поздним возвращением на Землю, так и перенос на более поздние сроки планируемых на осень 2018 года стартов. Сентябрьский запуск космического корабля «Союза МС-10» предлагается сдвинуть на октябрь, ноябрьский «Союз МС-11» – на декабрь», передает источник РИА «Новости».

          Он отметил, что такое предложение было высказано Роскосмосом НАСА в конце марта на космодроме Байконур во время проведения запуска к МКС корабля «Союз МС-08».

          Он сообщил также, что решение пока находится на стадии обсуждения с международными партнерами и документально не оформлено.

          Информацию о переговорах подтвердил другой высокопоставленный источник.

          «Сейчас нет окончательной программы. Проектов существует несколько. Общий принцип, что мы увеличиваем длительность экспедиций до 180-190 суток», – заявил он.

          В Роскосмосе и НАСА от комментариев отказались.

          Напомним, 23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.

          Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прилетели космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............