Как «образование для всех» убивает Францию

Взгляд
21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
Разделы

Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
Перейти а раздел…

Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
Перейти а раздел…

Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Роскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта»
            Принят закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаЦИК отказал Грудинину в праве стать депутатомВ Нафтогазе заявили о решении Газпрома прекратить транзит с 2020 годаПосольство США обвинило генпрокурора Украины во лжи
            Назван срок первого полета новейшего российского самолетаРоскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта»Порошенко раскритиковали за передачу новой техники ВСУГермания и Австрия объявили о раскрытии всемирной допинговой сети
            Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РоссииПодтвердилась причастность россиян и украинцев к вооруженному нападению на БалиАваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскимиВ аэропортах Грузии отказались от «русской транскрипции» украинских городов

            Главная тема


            Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

            «из прошлого века»


            Эксперты оценили слова Трампа о превосходстве «Абрамсов»

            Вторая мировая война


            Польше не понравилась «историческая логика» России

            русский адмирал


            Правозащитники решили добиться обнародования дела Колчака

            Видео

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            «подтолкнуть Вучича»


            Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            рынок еврооблигаций


            Желающие дать России в долг бьют рекорды

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?


            Елена Кондратьева-Сальгеро

            Как «образование для всех» убивает Францию

            Елена Кондратьева-Сальгеро
            журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
            		 21 марта 2019, 12:34

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Анри Бергсон считал, что интуиция мощнее любого ума. Вряд ли кто-нибудь возьмётся оспаривать Бергсонa, потому что у каждого из нас в закромах личного опыта наверняка заначен на чёрный день хоть один показательный случай, где интуиция переиграла все самые умные прогнозы.

            После встречи с французскими студентами одного престижного вуза моя светлая грусть от воспоминаний замечательной поры собственных «университетов» всё больше приобретает мрачноватый оттенок тревоги за будущее поколение. Этому поколению любой рациональный ум просто обязан предсказать заслуженный успех, но невозмутимая интуиция пророчит обречённость на изоляцию в элитарном анклаве, под круглосуточной охраной от геттоизированной действительности.

            Вам, вероятно, уже давно и хорошо известно, что с образованием сейчас несладко во всём мире. Сладко лишь в отдельных ещё крепящихся бастионах, где всеми силами держатся за вечные методы, где преподают и требуют с обучаемых отдачи «по старинке» – без поблажек и скидок на смягчающие обстоятельства.

            Более 25 лет назад мне довелось поработать в одной крупной французской фирме, занимающейся интеллектуальной собственностью, и с тех самых пор я хорошо запомнила,  как по-разному воспринимаются работодателями дипломы разных вузов по одной и той же специальности. Например, все резюме выпускников парижского факультета права Пантеон-Ассас рассматривались с особой скрупулёзностью. Дипломники других университетов точно той же юридической специальности летели в мусорную корзину с недочитанными до конца резюме.

            Первому недоумению быстро приходил объяснимый конец, как только приходилось лично наблюдать некоторых стажёров из других университетов, не умеющих двух слов связать в едином предложении, ни устно, ни письменно, но тем не менее тоже получивших диплом.

            Фото: Lionel Guericolas/ZUMA/Global Look Press

            Не будем греха таить, ситуация с очевидной разницей уровня подготовки выпускников вузов одного и того же профиля вечна везде и всегда. И всё-таки существует некая негласно признаваемая погрешность, в рамках которой степень профессионализма может варьироваться по силe и отточенности, ни в коем случае не преступая определённых границ.

            Например, абсолютным условием остаётся: любой дипломированный специалист в обязательном порядке должен уметь грамотно изъясняться устно и письменно, а также иметь определённый багаж в плане общей культуры, какова бы ни была его основная специальность. Представить себе косноязычного адвоката или журналиста, не умеющего легко и грамотно писать, конечно, можно, но не стоит и уточнять, чего эти люди смогут добиться в выбранной профессии.

            В той фирме, где мне довелось воочию лицезреть начало многих карьер, я неоднократно наблюдала, как дипломированных выпускников брали на работу в солидные кабинеты. Но для начала скромными секретаршами или библиотекарями, с самой минимальной зарплатой. Допуская к основной работе потихоньку-полегоньку, по ходу дела, в соответствии сo способностями вливания в специфику профессии. И потом либо выставляли за дверь, желая дальнейших успехов у конкурентов, либо переводили на соответствующую профилю и компетенции должность.

            Мне довелось видеть многих «не сложившихся» дипломированных специалистов с разных французских факультетов, но ни одного выпускника Пантеон-Ассас, которого бы вывели под белы руки за профнепригодность.

            Поэтому я с особым интересом приняла участие в студенческой конференции на тему о свободе прессы в самой прославленной школе французского права, воочию понаблюдав за собравшейся публикой, самых разных уровней – от начального до выпускного. Скажу откровенно, нараспашку: они все мне очень понравились.

            Они серьёзные, воспитанные, жадные до знаний, с достойным уровнем общей культуры и вдумчивой сортировкой источников. Мне задавали по-настоящему интересные вопросы, слушали с полностью «включённым» вниманием, делали пометки у себя в записях, с очевидной целью – запомнить и искать, найти и докопаться.

            Сам факт, что после очень насыщенного учебного дня, доверху наполненного лeкциями и практическими занятиями, они добровольно пoшли на совершенно не обязательную конференцию с никому не ведомой русской журналисткой, а после терпеливо ждали каждый своей очереди пообщаться в кулуарах, тоже о многом говорит.

            Но радостная констатация – вот они, они ещё есть и их так ободряюще много! – мгновенно омрачается неизбежным размышлением о их будущем в сегодняшней действительности, где уже несколько десятилетий как воцарилось, укрепилось и процветает очень «разноуровневое» образование.

            Образование это обрекает на признанный престиж и откровенную элитарность действительно серьёзные вузы, не раздающие свои дипломы даром абы кому, в целях каких-либо идеологических или социальных соображений, напрочь отделяя эти учебные заведения и их дипломников от массы прочих разных, куда и берут всех подряд и выпускают кого ни попадя.

            И начинается это разделение, конечно же, ещё со средней школы. Об этом долго и много говорили во Франции последние двадцать лет, пока не выдохлись оппоненты, не выгорел накал дискуссии и не выработалась привычка к эдакому линялому усреднению. Об этом ещё регулярно вспоминают при каждой смене министра образования: дискуссии взрывчато возрождаются, делают традиционный круг, возвращаются к точке отсчёта и затихают, ничего не меняя.

            Остаётся неприглядная и до поры никого не обременяющая очевидность: уровень подготовки школьников государственных учреждений из так называемых трудных кварталов практически во всех французских городах разительно отличается от некоей «золотой середины», не говоря уже об отдельных частных учебных заведениях.

            Я до сих пор помню, какой скандал, громыхнувший даже в новостях на всю страну, вызвал несколько лет назад случай «особо одарённой» девочки марокканского происхождения из трудных кварталов одного из парижских пригородов, когда её, как лучшую ученицу лицея (в России это уровень золотых медалистов), премировали поступлением в один из самых престижных вузов страны – с бесплатной стипендией.

            Девочка не осилила и первого семестра, а после первого же тестирования на оценку уровня впала в серьёзную депрессию, потребовавшую вмешательства медиков и журналистов: у себя в лицее, в 20-балльной системе, ей давали 19 из 20. Тесты, проведённые в учебном заведении, куда её зачислили без экзаменов как «золотую медалистку», насчитали ей 3 балла из 20.

            Поднявшиеся тогда бурные дебаты снова попытались ставить вопрос ребром: следует ли понижать общие требования к ученикам, равняясь на самых слабых, чтобы «не дискриминировать всеобщее равенство» (как выразилась одна из самых яростных защитниц подобного «уравнения», тогдашний министр образования Франции Наджад Валло-Белкасем, тоже марокканка по происхождению). Но кроме многослюнных перебранок и перебросок взаимными обвинениями дебаты не привели ни к чему, разве что к предложению министра ввести изучение арабского языка в начальной школе для всех желающих...

            Вспомнила я об этой грустной истории вот почему. По удивительному стечению обстоятельств буквально через день после моей встречи со студентами престижного парижского университета на одной из политкорректнейших площадок мне довелось созерцать прекрасный документальный фильм о счастливой интеграции в европейскую действительность добрых и милых мигрантов. Среди которых, как это неосмотрительно доказали нерукопожатные журналисты, менее 1% людей, способных претендовать на признаваемый в Европе уровень высшего образования.

            Напомню, сколько слезодавильных видеороликов на всех парах продвигали в массы концепцию, что среди прибывающего мигрантского населения чуть не поголовно только инженеры и врачи, готовые приносить неоспоримую пользу изголодавшейся по качественным кадрам Европе...

            В документальном фильме милейший паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) рассказывал двум правозащитницам, трём экологиням и одной католической монахине из Армии Спасения, что он студент французского университета, что ему предоставлено бесплатное жильё, стипендия и социальные льготы. Что в настоящий момент он готовится к выпускным экзаменам четвертого курса по специальности «Современная литература» и после получения диплома будет преподавать во Франции.

            Смутило меня совсем не то, что Баба отнюдь не желал вернуться в родную Нигерию и радовать там народ перлами современной литературы, но собирался реализовать своё призвание среди французских студентов. Смутил меня тот факт, что Баба изъяснялся по-французски на уровне «один палка, два струна». Или, мягче выражаясь, «велик могучим этот языкa». Повторю, что в официально зафиксированном порядке Бабу (ударение на последнем слоге) не только удержали в университете, но и щедро перевели на 4-й курс. Две правозащитницы, три экологини и одна католическая монахиня слушали Бабу (на последнем слоге!), затаив дыхание и пуская праведную слезу...

            Сидящий рядом со мной на мероприятии швейцарский журналист тихонько вопросил в пустоту, не лучше ли было бы научить Бабу какой-нибудь более полезной специальности, нежели современная литература, например, сделать сантехником, плотником или электриком, но мгновенно покраснел, закашлялся, сжался в кресле до размеров безликого комочка и более риторических вопросов не задавал.

            Я тоже давно уже не задаю риторических вопросов на неуклонно растущее количество сюжетов. Всё, что можно было сказать и откричать по самым животрепещущим поводам, давно сказали и откричали. На том витке удручающей действительности, где сейчас находится Европа, остаётся только набраться терпения и наблюдать. Наблюдать, как остервенело, не смущаясь самой примитивной демагогии, рушатся последние иллюзии «шанса для всех».

            Моя многострадальная интуиция бубнит, что редкие ещё держащиеся бастионы подлинного и бескомпромиссного образования, гарантирующие будущее культуре, в скором времени окажутся обречены на нестабильное проживание в окружении множественных геттоизированных анклавов, для которых вынужденная элитарность «бастионов» останется непрощаемой виной и вечным вызовом.

            И она же, интуиция, одновременно с сознанием неизбежности понукает: надо продолжать, несмотря ни на что – не сдавать позиции, не снижать требования, держать марку, голову и спину прямо. Даже если весь мир «твой дом труба шатал».

            Разум рассматривает ситуацию более степенно и рекомендует предусмотреть «план Б» – пока не поздно, бросить чрезмерно интеллектуальные закидоны и учиться землю пахать. Но интуиция мощнее. И коварнее. Сдаётся мне, для тех, кто не смирится и продолжит – переиграет все самые умные прогнозы. Mоя интуиция меня бережёт. Поэтому «учиться, учиться и учиться», несмотря ни на равенство, ни на братство. И особенно не глядя на равняющую всех с плинтусом демагогию.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Белоруссия стала второстепенной для России

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
            Обсуждение: 18 комментариев

            В «загибах» феминизма виноваты мужчины

            Сергей Лукьяненко, писатель
            Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
            Обсуждение: 28 комментариев

            На Казахстан будут давить с удвоенной силой

            Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
            Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
            Обсуждение: 16 комментариев

            Назарбаев прощается, но никуда не уходит

            Андрей Манчук, политолог
            Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...

            Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

            Глеб Простаков, журналист
            Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            В чем причина материнского безумия

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
            Обсуждение: 85 комментариев

            Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
            Обсуждение: 17 комментариев

            В Крыму был сделан выбор судьбы России

            Андрей Медведев, Политический обозреватель
            Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
            Обсуждение: 46 комментариев

            Украинский национализм выдыхается

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
            Обсуждение: 72 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............