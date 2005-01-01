У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Конфликт Индии и Пакистана может быть выгоден России

Недавно пакистанский лидер Имран Хан был в Пекине у Си ЦзиньпинаФото: Thomas Peter/Reuters
Обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами – ядерные державы не воюют друг с другом, в этом и есть главный смысл обладания атомной бомбой. Тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье украли хакеры и отправили в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...

Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
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        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

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          У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 28 февраля 2019, 08:58

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          Человечеству очень нужны хакеры. Очень. Как можно больше и прямо сейчас. Это не злостная ирония, а здравая необходимость. Там, где не верят в Бога, предпочитая шварцевского принца-администратора («Bесь мир таков, что стесняться нечего!»), хакеры – единственная острастка и гарантия, что тайное когда-нибудь станет явным и ответка прилетит.

          Под хакерами я подразумеваю некое общее и относительное понятие, от конкретных интернет-взломщиков а-ля Лисбет Саландер до великих инсайдеров масштаба Сноудена и Джулиана Ассанжа. В этом смысле к хакерам следует отнести и некоторые весьма респектабельныe официальныe исследовательскиe компании, добывающиe свои сенсационные данные обо всём и всех на свете не особенно понятными и не всегда законными способами.

          И тем не менее, не задевая мнения редакции, я от себя лично скажу так: пусть добывают и пусть разглашают. Кому нечего скрывать, тому нечего бояться, и хрен с ней, со свободой личных данных, имеющих влияние на общественный интерес. Кому с собственной совестью сладко спится, тот хакеров не боится. Если не они, то кто послужит противовесом абсолютной безнаказанности некоторых зарвавшихся и не желающих угомониться самостоятельно нарушителей порядочности всех сортов?

          В этом смысле хакеры – явление закономерное и во многих случаях достойное, дающее новый смысл старым изречениям про то, что жизнь надо прожить так, чтобы ни один хакер не нашёл ничего зазорного, что стоило бы выложить про вас в интернете. Сама по себе эта мысль вполне в состоянии заставить воздержаться от чрезмерно порочной анонимной деятельности не только сетевых склочниц, но и вполне себе публичных лиц, включая журналистов и политических деятелей.

          Достаточно подумать, что некая безобразно компрометирующая переписка через Сеть фейковых аккаунтов неожиданно может показать почтенной публике совсем иное изображение вашей личности, нежели то, каким вы до сих пор старательно мутили ей мозги. Собственно, и Сноуден, и Ассанж, не будучи хакерами в прямом смысле, лишь по сути, на конкретных примерах это вполне наглядно показали  миру. И именно в этом аспекте некоторые возможности и последствия хакерства как явления следует считать несомненным благом: тебя накажут, а ты не балуй, им сверху видно всё!

          Фото: «Девушка с татуировкой дракона», Relativity Media

          Поэтому, мне кажется, не следует слишком придирчиво относиться к некоторым методам, позволяющим вытаскивать наружу иногда весьма важную информацию и просвещать почтенную публику, иначе ей ни в жизнь не догадаться.

          Это, конечно, моё сугубо личное мнение. Одно из политкорректнейших французских радио, Europe 1, вряд ли его разделяет. Особенно после недавно разразившегося скандала, значение которого сейчас интерпретируют на все лады. Интернет-издание Mediapart, неоднократно прославившееся своими интересными расследованиями и громкими разоблачениями в политике, финансах и некоторых прочих взаимосвязанных областях, опубликовало очень любопытные и неоднозначные данные, которые не совсем понятно, как следует трактовать.

          Откуда у Mediapart дровишки, не суть важно: помог ли инсайдер или другой какой профессионал из вышеупомянутых. Главное – данные, как на ладошке,  предъявленные и  неоспоримые, сколько ни объясняйся.

          История такова: более 20 лет радио Europe 1 собирало и складировало в собственной базе данных информацию о собственных слушателях, звонивших в прямой эфир. Каждый номер телефона фиксировался, с прикреплённым к нему комментарием принявшего звонок сотрудника, для опознaния звонившего, на будущее. Делалось это, как это делается если не на всех, то на очень многих радиостанциях, по вполне понятным причинам.

          Учитывая определённый стресс радиоведущих и всех сотрудников, отсеивающих звонки в прямой эфир, во избежание ненужных скандалов, нелепых повторений или просто бесполезной траты времени каждый позвонивший радиослушатель был кратко охарактеризован принявшим звонок сотрудником, чтобы в следующий раз, если человек снова позвонит и номер высветится на табло вместе с уже полученной характеристикой, либо спокойно пропустить его в эфир, либо вовсе не ответить на звонок.

          Вот эти самые характеристики и вызвали в своё время понятное негодование «Национальной комиссии по информатике и cвободам» (CNIL), обнаружившей неприемлемые нарушения ещё в 2017 году.

          Kаждый радиослушатель, навеки оставшийся зафиксированным в базе данных (всего 573 315 человек!), снабжался такого рода комментариями: «алкоголик хренов», «Патрис, серопозитивный», «на бюллютене, болеет раком», «гомик», «настойчив и неприятен», «магрибский акцент», «излагает сумбурно, треплив», «без конца рассказывает про свои болезни», «полный идиот», «голос старого педераста», «совсем дурак», «фашист!», «полудурок, который нам уже гадил» и много других ласковых эпитетов.

          Вот такие пироги были случайно обнаружены «Национальной комиссией по свободам» на одном из светочей толерантности, вещающем в массы разумное, доброе, вечное, что следует усвоить в мире победившей политкорректности. Самому радио тогда сделали выговор и поставили на вид, но тем и ограничились – как известно, своя тусовка ближе к телу и мелкие издержки всегда можно покрыть. А вот теперь кто-то из интернет-расследователей (назовём их так) взял да и передал компрометирующие документы изданию Mediapart. А оно взяло да и опубликовало и забрызгало всех, кто до сих пор так страстно и настойчиво учил народ терпимости и уважению.

          Публикация этих материалов на днях произвела эффект если не разорвавшейся в гостиной бомбы, то уж точно рванувшей в салоне канализации: столько возмущённого пафоса и жаркого негодования ливануло на радио Europe 1 из всех труб и утюгов.

          Замочило всех – и сам рупор, и верный орган контроля над ним и его собратьями; все дебаты об этом прискорбном происшествии топтались вокруг да около двух основных сюжетов: почему Комиссия не посчитала нужным более серьёзно наказать оскорбленцев и отступленцев, вплоть до административного закрытия, и не следует ли считать эту самую базу данных с 573 315 зафиксированными в ней номерами и «характеристиками» как посягательство на личные свободы ничего не подозревающих граждан. Что, сами понимаете, совсем кошмар.

          Несколько робких голосов попытались привлечь внимание публики к не менее важному аспекту двойных стандартов и представить себе, что было бы, если бы на подобном безобразии попалось не известное своей лояльностью политкорректным ценностям радио, а какое-нибудь другое, более жёсткое или консервативное СМИ... Но эту неудобную тему решили не развивать вовсе и ограничились дружным возмущением.

          В журналистской среде коллеги перемигнулись и перешутились втихомолку: все так делают, но не все попадаются. А что вы хотите, когда такое количество чудаков звонит в эфир и несёт фигню. А потом перезванивает и снова несёт. А потом ещё раз, и эх раз, ещё много-много раз. Но это, конечно, не повод справляться с чудаками таким вот варварски нетолерантным способом, называя их словами, которые категорически запрещаешь употреблять другим.

          Именно поэтому здесь лишний раз хочется напомнить о важности тех самых инвестигаторов, добывающих неприятную, но необходимую правду в мире, где всем не слишком наивным не стоит рассчитывать на простую человеческую порядочность, особенно со стороны тех, кто более прочих любит учить порядочности остальных. И только реальное опасение, что кому-то сверху видно всё – не Богу, так хоть хакеру-администратору, может заставить даже самых неприкасаемых где-то в чём-то воздержаться.

          Так что пусть всегда будут хакеры. Чтоб было мучительно стыдно...


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