Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...

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            Елена Кондратьева-Сальгеро

            Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

            Елена Кондратьева-Сальгеро
            журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
            		 14 марта 2019, 13:00

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            Великая актриса Сара Бернар ела мясо в неограниченных количествах и, согласно воспоминаниям современников, после сытного обеда, ковыряла в зубах перочинным ножом. Что не мешало ей потрясать мир, мастерски воплощая на сцене самых страстных и рафинированных героинь. Представить себе такую женщину, внезапно перешедшую в вегетарианство и призывающую спасать планету всеми возможными способами, вплоть до самых несуразных достаточно трудно даже моему неуёмному воображению.

            Поэтому, меня упрямо коробит, когда новую французскую музу всего светлого и хорошего, актрису Жюльет Бинош с придыханием называют «наша экологическая Сара Бернар».

            С недавних пор, когда первый порыв праведного возмущения, поднятый вселенским флешмобом «МиТу» приелся и стал ощутимо выдыхаться, актриса Жюльет Бинош рванула на климатическую страду, несколько подзабытую за время митушных перформансов.

            Наша новая Сара Бернар на истомлённой всеми видами борьбы сцене призвала публику не есть мясо по понедельникам и не уезжать в отпуск далеко от дома, чтобы лишний раз не пользоваться самолётами, которыe своим керосином буквально заплевали всё вокруг.

            Когда на одном из телеэфиров вреднюга-журналист каверзно спросил нашу «климатическую Сару», не смущает ли её саму частые и долгие перелёты, связанные с профессией, актриса призналась, что «на самом деле, постоянно об этом думает, это занимает все её мысли, но ведь главное  это осознать проблему и постоянно о ней думать».

            Фото: «Большая жратва», Mara Films

            Гусарам, у которых после этой фразы немедленно вспыхнула классика жанра «у меня есть мысль и я её думаю», просьба воздержаться. Мыслей у нашей климатической Сары не так уж много, но все они её занимают, а это главное. Додумав про мясо и самолёты, Жюльет Бинош организовала процесс, уже озаглавленный в прессе, как «Дело века»: группа светло-хороших активистов шоу-бизнеса с ней во главе подают в суд на французское государство, за «бездействие перед лицом климатических изменений».

            Суть иска: все уже побывавшие на французском троне президенты, включая нынешнего, обильно обещали и ничего не предпринимали. А ситуация ухудшается и опасность растёт. Мы, конечно, делаем всё, что в наших силах: сортируем помойки, отделяем пластик от стекла, мух от котлет и ездим на велосипедах, но этого явно недостаточно, потому что выбросы всего несветлого-нехорошего в атмосферу не снижаются и обещанное повышение земной температуры на 5 градусов уже не за горами.

            Следует ставшая традиционной аргументация о «бедных людях», которым придётся мигрировать из ставших непригодными для обитания регионов, о всемирной нехватке воды и апокалиптических неурожаях, о нашей общей ответственности перед планетой (далее, по тексту ролика социальной рекламы).

            Всем сознательным и сочувствующим предлагается присоединиться к протесту и подписать петицию у четырёх ассоциаций, которые и подадут в суд на французское государство, чтобы оно встрепенулось наконец и сделало что-нибудь.

            Ни в тексте агитационного ролика, ни в соответствующих теле и радиодебатах совершенно не уточняется, какими конкретными мерами воздействия на французское государство может обладать его судебная система, чтобы обязать и заставить – что? Как? Кого?

            Активистка в агит-ролике страстно убеждает, что в Бельгии, Пакистане, Соединённых Штатах и Канаде люди доброй воли уже подали в суд на свои государства, а в Нидерландах люди доброй воли такой суд выиграли! И суд обязал правительство сократить выбросы всего плохого в атмосферу на 25% в 2020 году! Значит, можем, если захотим!

            Только непонятно, как правительство Нидерландов будет сокращать и почему они до сих пор, без суда этого не сделали, ведь Нидерланды – самая активная страна в борьбе за климатическое светлое и хорошее: там и уровень моря почти у ветряных мельниц, и отходы сортируются до последнего огрызка, и все на велосипедах.

            Равно непонятно, что и как будет сокращать французское правительство, если проиграет этот самый справедливый в мире суд.

            Любому современному человеку (не мыслителю!) изначально очевидна абсолютная невозможность пересадить на велосипеды катастрофически подавляющий процент населения, коему для нормального проживания и элементарного заработка обычный транспорт жизненно необходим.

            Остановить фабрики и заводы, фуры и самолёты, оставив без работы невообразимое количество людей, чтобы за два отпущенных учёными года для изменения ситуации получить хоть какой-нибудь отнюдь не гарантированный результат, ясное дело, никто не сможет. Перевести всё перечисленное на «экологические рельсы» кардинально инновационных технологий за те же два года тоже не получится.

            А искать выход из этой ситуации на долгий и окончательный срок никто и так не отказывается: выход ищут, свищут, рыпаются и пытаются. Кто найдёт, безотлогательно оповестит и без лишних напоминаний. Зачем же поднимать эдакий трещоточный шум, создавая эффект очередной борьбы и бурной деятельности, с заранее стерильными результатами?

            Количество самолётов, вертолётов и автомобилей, щедро использованных на съёмках агитационного ролика и заплевавших ещё чуть более всё вокруг было, по словам организаторов, суровой необходимостью.

            И столь же суровой жизненной необходимостью безусловно является механический транспорт для подавляющего большинства европейцев и американцев, чтобы проживая иногда в сотнях километров от работы и бывая часто прикованными к многочасовым служебным перелётам всё бросить и пересесть с бензино-керосиновой иглы на доисторический велосипед.

            Так о чём вообще весь этот крикливо показательный процесс, если все возможные выходы изучены-переизучены всеми предыдущеми главами государствa французского и с тем же успехом до сих пор на изучении у нынешней его главы? Что эта очередная «глава» сумеет изменить из уже имеющихся прогнозов и обещаний, чего не удалось предыдущим?

            Вообще, всё это «Дело века» удручающе напоминает дурацкую детскую песенку с припевом «а что, ничего, жёлтые ботинки».

            В песенке, как известно, бессмысленно повторяются бессмысленные куплеты, вызывая у поющих приступы расслабляющего веселья.

            И точно так же расслабляюще действует в нынешних обстоятельствах эта смена караула в нескончаемой борьбе за всё хорошее: после меркнущих на фоне настоящих проблем «митушниц», самое время перезапустить «климатошниц» и «климатошников»: пусть истошно требуют заведомо невыполнимого, пока, как в их же ролике говорит один из бывших уже президентов: «Наша страна в огне!»

            Лучше б они мясо ели и пиво пили, честное слово.


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